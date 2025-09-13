Bristol Bites Xfinity Playoff Contenders

Viernes por la noche NASCAR Carrera de la serie Xfinity en Bristol Motor Speedway fue el primero de las siete carreras de playoffs para los 12 contendientes elegibles para playoffs. Mientras que a algunos les fue bien, como Sheldon Creed, Sam Mayer y Carson Kvapil. Otros cayeron de la ronda de 8 necesarios para proceder a un campeonato.

Sin embargo, para otros, la acción de concreto High Bank tuvo un precio en sus posiciones de playoffs.

Motor de falta cae de Sammy Smith debajo de la línea de corte

Al llegar a la carrera de 300 vueltas, Smith y el equipo de Chevrolet No. 8 fueron sextos con un cojín de cuatro puntos para el bien. En la vuelta 47, el JR Motorsports El conductor radiografió a su tripulación, sintió que el motor estaba comenzando a perder energía.

Nueve vueltas más tarde, transmitió que los problemas del motor empeoraron a medida que disminuyó la velocidad en la pista. En la vuelta 58, trajo su Chevrolet a Pit Road y, después de mirar por la tripulación dirigida por la campana de Phillip, el auto fue llevado detrás de la pared y cargado en el transportista.

«Es realmente frustrante», dijo en el garaje. «Solo tendremos que hacer nuestro mejor esfuerzo la próxima semana».

Smith fue acreditado con un 37 lugares y ahora es 12º en la clasificación de playoffs con un déficit de 24 puntos que superar.

El amor pierde neumáticos y puntos

Jess Love y el equipo No. 2 de Chevrolet Richard Childress Racing llegaron a Bristol ocho puntos sobre la línea de corte en el cuarto lugar.

Pasó gran parte de la carrera en la vuelta delantero y luchando por las posiciones. Pero, Bristol va a ser Bristol con sus límites apretados en el óvalo de concreto de .5 millas mientras la bandera a cuadros se avecina.

Ese fue el caso del amor, ya que quedó atrapado en una batalla de dos y tres anchos con menos de 27 vueltas restantes. El contacto con otro automóvil causó una llanta pinchada cuando comenzó a reducir la velocidad bajo el verde mientras corría en el puesto 15.

Una gracia salvadora para el amor tuvo lugar cuando el compañero piloto de playoff Sheldon Creed se puso en contacto con Jeb Burton en la siguiente vuelta. Su batalla hizo que Taylor Gray girara y resaltara la precaución.

Si bien podría haber sido peor para el amor, todavía tenía que cojear su Chevrolet por Pit Road con el piso. Cuando regresó a la acción, estaba en una vuelta. Cuando la bandera a cuadros se agitó en la vuelta 300, el amor terminó 25.

Como resultado, cayó por debajo de la línea de corte por tres puntos y ahora está en el noveno lugar. También sufrió una noche difícil fue su compañero contendiente Nick Sánchez.

Él y el equipo de Chevrolet No. 48 fueron 7º en puntos antes de la carrera con un cojín de un punto. Después de terminar 13º, es décimo en puntos con un déficit de tres marcadores.

Zilisch sigue apilando

Al final del espectro estaba el líder actual de Playoff Point Connor Zilisch. Él y el equipo Chevrolet No. 88 comenzaron la carrera con una ventaja de 59 puntos. El piloto de JR Motorsports pudo rellenar su ventaja a 91 puntos con un quinto lugar y una victoria en la etapa 2.

Para los libros de registro, este fue el 15º Top Finco de Zilisch entre los cinco mejores y 16 de la temporada.

«Nos pusimos en una buena posición y tuvimos la oportunidad de hacerlo (ganar)», dijo. «Pero, no esta noche».

Moviéndose de abajo a arriba de la línea de corte estaban creditados con un segundo lugar para llevarlo del décimo al quinto y Harris Burton cruzó la línea en séptima para moverse del 11 al sexto en puntos. Uniéndose a ellos sobre la línea de corte estaba Kvapil, quien terminó cuarto, moviéndolo al cuarto desde el noveno.

«No quiero decir que éramos irrelevantes a veces», dijo Creed sobre su final en el Ford No. 00. «Pero. No voy a mentir, hemos luchado y luchamos un poco esta noche y trabajamos en ello y se recuperamos.

«Salir con un final de Top-Three y en puntos es todo lo que puede pedir en una ronda de apertura».

La próxima carrera de NXS está en Kansas Speedway el sábado 27 de septiembre.