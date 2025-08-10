Brisia Jodie reveló una preparación de bodas con Jonathan Alden, ¿se casará este año?

VIVA – Cantante Brisia Jodie Ahora está preocupado por la preparación para su feliz día con su amante, Jonathan Alden. Jodie, su apodo, admitió que los preparativos con respecto a su matrimonio habían alcanzado el 60-70 por ciento.

«60-70%». La respuesta cuando se le preguntó sobre el alcance del proceso de preparación del matrimonio a la tripulación de medios en Kasawan Pik 2 el 6 de agosto de 2025.

Con respecto a cuándo se llevará a cabo el evento, Brisia Jodie solo pide que las oraciones reciban suavidad. Si todos los procesos son suaves, Jodie afirmó que lo mantendrá este año.

«Solo ore para que sea suave. Tenemos si todo es suave, este año», dijo.

El plan, la boda de Jodie y Alden se llevará a cabo en Yakarta con un concepto simple y no demasiado lleno. Aun así, el número de invitados sigue siendo cientos.

«También somos simples de todos modos. De hecho, no somos personas que se casan, ya sabes. Entonces, como somos méritos pero simples, las personas tampoco son mucho que invitamos. Intimate, pero unas 700 personas son íntimas o no?» dijo.

Para el concepto de matrimonio, Jodie afirmó preferir temas modernos pero simples.

«Debe ser moderno. Hay un evento habitual usted mismo, entonces la receta es definitivamente moderna. El punto es simple, lo cual es fácil», explicó.

Curiosamente, Según los informes, Jodie recibirá un regalo especial de Raffi Ahmad en forma de famosos servicios de maquillador (MUA), Cici Marlen.

«Debería ser correcto. Ojalá sea cierto porque el horario de Cici Marlen es bastante difícil», dijo. La razón por la que Jodie eligió a Cici Marlen fue porque se consideraba adecuada para su carácter de cara.

Con respecto a los desafíos antes del matrimonio, Jodie decidió centrarse en cosas positivas. «Las pruebas, todas las pruebas, lo importante es enfrentar juntos y no separarse», dijo.

La pareja es compacta para dividir la tarea de preparación. Alden maneja más costos, mientras que Jodie está activo en la encuesta de lugares. Sin embargo, la decisión final siempre se discute con la familia.

Curiosamente, Jodie también preparó una canción de colaboración especial con uno de los maestros de música indonesia que se lanzará cerca del día de la boda. Aunque cantará en el evento, Jodie insistió en que no sería un dúo con Alden.