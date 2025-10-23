Brio se escapó después de llenar Rp. 200 mil en gasolina en la SBPU de Rempoa

Tangerang del Sur, VIVA – La policía está investigando a los consumidores que se escaparon después de llenar el depósito. gas De Gasolinera en el área de Rempoa, Tangerang del Sur.

«Sucedió en la gasolinera Rempoa, Jalan Pahlawan Raya, aldea Rempoa, distrito de Ciputat, ciudad de Tangerang del Sur, Banten», dijo el jefe de policía de East Ciputat, Bambang Askar Sodiq, en su declaración en Yakarta el jueves.

Explicó que el incidente comenzó cuando uno de los consumidores llenó Rp. 200 mil de combustible Pertalite, el lunes 20 de octubre alrededor de las 15.30 WIB.



ilustración de los precios del combustible y las gasolineras Pertamina (doc: Pertamina)

«Luego, cuando quisieron hacer un pago, el guardia de la gasolinera ofreció efectivo, QRIS y métodos de pago de débito, el consumidor razonó que no traía una billetera y quería hacer el pago mediante transferencia», dijo Bambang.

Luego, el oficial llamó al supervisor de la gasolinera Rempoa y le dio su número de cuenta para realizar el pago.

«Después de eso, el consumidor mostró un comprobante de pago mediante transferencia al número de cuenta. Después de esperar un rato, el dinero aún no ha entrado en la cuenta», dijo Bambang.

Entonces, de repente, el consumidor se dio a la fuga y huyó de la gasolinera en un vehículo de cuatro ruedas Honda Brio rojo con matrícula B 1719 ZOF.

«Después de comprobarlo, el gerente de la gasolinera Rempoa no exigió compensación y esperaba que el consumidor volviera a la gasolinera Rempoa a pagar», dijo Bambang.

Anteriormente, en la red social Instagram circuló un video viral a través de la cuenta @tangerang.terkini, que mostraba móvil El rojo se dio a la fuga tras repostar gasolina en una gasolinera de la zona de Rempoa.

En el video se puede ver al oficial de la gasolinera persiguiendo el auto rojo porque se sospecha que no ha completado el pago. (Hormiga)