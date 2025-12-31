BRINS desembolsa reclamaciones de seguros para cientos de clientes cuyas ubicaciones comerciales se vieron afectadas por la erupción de Semeru

Jacarta – PT BRI Seguro Seguro de Indonesia o BRI (TIRAS), el 23 de diciembre de 2025, BRI Insurance presentará el pago afirmar KTU Ultra Micro Insurance con un valor total de IDR 253.800.000 a clientes en la zona de Jember y sus alrededores.

Estos fondos se desembolsaron a 188 clientes cuyos lugares de negocios se vieron afectados por el desastre de la erupción del Monte Semeru. La procesión de entrega se llevó a cabo directamente en Pronojiwo, Lumajang, Java Oriental. En el evento simbólico de presentación de reclamaciones estuvieron presentes Adit Sulistiyo como jefe de la sucursal MRO Jember de BRI Insurance, junto con Ade Cresna como jefe de la sucursal PNM Jember.

Adit dijo que esta sinergia enfatiza la importancia de la protección del seguro para los clientes ultramicro (Mekaar) que tienen un alto riesgo de incertidumbre natural.

«Esta es una forma del compromiso de BRI Insurance de brindar protección y certeza a los clientes cuando enfrentan riesgos. Queremos asegurarnos de que en tiempos difíciles los clientes no estén solos», dijo Adit Sulistiyo, citado en su declaración, el miércoles 31 de diciembre de 2025.

El director presidente de BRI Insurance, Budi Legowo, expresó su preocupación por el desastre que sufrió sus clientes. Se espera que este fondo de reclamaciones pueda ayudar a los empresarios a desarrollar sus negocios.

«Esperamos que el pago de estas reclamaciones pueda aliviar la carga de los asegurados recuperación su negocio. «BRI Insurance se compromete a brindar un servicio óptimo como socio confiable para soluciones de protección», dijo Budi.

Mientras tanto, Ade Cresna expresó su gratitud por la rapidez en el servicio de reclamaciones de BRI Insurance. Enfatizó que los desastres pueden ocurrir en cualquier momento, por lo que tener un seguro contra pérdidas es muy crucial para la sociedad, especialmente en áreas propensas a desastres.

Sutiyem es uno de los clientes que recibió un reclamo expresando su agradecimiento por la asistencia recibida. Según él, el sencillo proceso de reclamación da nuevas esperanzas para reconstruir su negocio, que fue detenido debido a la erupción.

«Estoy muy agradecido por esta compensación de KTU. Esta es una prueba clara de que BRI Insurance está realmente presente cuando los clientes lo necesitan», dijo Sutiyem.

Con este pago masivo de reclamaciones, BRI Insurance continúa fortaleciendo su posición como una compañía de seguros que brinda servicios sencillos y soluciones de protección que llegan a todos los niveles de la sociedad e incluso a áreas remotas.