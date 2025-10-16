BRIN apoya la reurbanización del internado islámico Al Khoziny utilizando la APBN, aquí está la razón

Jacarta – El investigador de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (BRIN) Wasisto Raharjo Jati apoya los esfuerzos del Grupo de Trabajo de Estructuración Desarrollo internado islámico en el uso Presupuesto público para llevar a cabo la reconstrucción del edificio del internado islámico Al-Khoziny.

Wasisto evaluó que el uso de la APBN era apropiado porque el Internado Islámico Al-Khoziny es una institución educativa que organiza actividades educativas para el público en general.

«Los internados islámicos son instituciones que brindan educación que es un bien público, por lo que el uso de la APBN como fondos públicos para la reconstrucción está en realidad en armonía porque los fondos públicos son para bienes públicos», dijo Wasisto a los periodistas el jueves 16 de octubre de 2025.

Wasisto proporcionó notas al Grupo de Trabajo de Gestión del Desarrollo de Internados Islámicos en la realización de auditorías y rehabilitación de internados islámicos con condiciones de construcción frágiles.

Según él, una nota importante a la que el Grupo de Trabajo debe prestar atención es que el proceso de auditoría y rehabilitación de los edificios de los internados islámicos se lleva a cabo de manera transparente.

También animó a que en el futuro el uso de la Presupuesto Presupuestario también pueda destinarse a esfuerzos para rehabilitar otros lugares de culto que se encuentren en condiciones vulnerables.

Ruinas de edificios en el internado islámico Al Khoziny, Sidoarjo

«El uso de la APBN para la auditoría de los internados islámicos debe realizarse de forma transparente y responsable para que no cree brechas entre los internados islámicos», explicó Wasisto.

«En el futuro, creo que no sólo serán internados islámicos, sino que también se podría gastar en la construcción o renovación de instalaciones de culto religioso y de otras creencias para que todas las comunidades religiosas indonesias reciban igual acceso y trato», continuó.

Anteriormente, el Ministro Coordinador para el Empoderamiento Comunitario, A. Muhaimin Iskandar, enfatizó que los esfuerzos para brindar asistencia al internado islámico Al-Khoziny eran una forma de presencia estatal para garantizar la seguridad de los niños de la nación.

Además, el Ministro Coordinador Muhaimin dijo que las actividades educativas de 1.900 estudiantes se vieron afectadas por el colapso del edificio del internado islámico.