BRIMOB LINDAS OJOL Hasta el asesinado, el Jefe de Policía de Metro Jaya listo para ser responsable

Yakarta, Viva – Lástima del metro de jayaEl inspector general de policía Asep Edi Suheri expresó sus profundas condolencias por la muerte de un taxista de motocicleta en línea (ojol) que fue atropellado por vehículos tácticos (Rantis) Brote En el área de Jalan Penjarnihan I, Bendungan Hilir, Central Yakarta, jueves por la noche.

«Estoy en nombre del jefe de la Policía del Metro y también en nombre de la unidad para transmitir una profunda disculpa y un profundo dolor para la familia del fallecido», dijo Irjen Asep a periodistas en Yakarta, jueves 28 de agosto de 2025 por la noche.

Por otro lado, el inspector general ASEP admitió que tomaría medidas firmes contra los miembros que cometieron errores y violaciones al asegurar manifestaciones en el área del Edificio del Parlamento Indonesio, el jueves 28 de agosto de 2025.

Barcuda Captura de pantalla Lindas Men usa chaquetas Ojol.

Dijo que entregaría la acción a la sede de la Policía Nacional, el Inspector General de la Policía Abdul Karim. También se ha comunicado con la familia de la víctima y está listo para ser responsable de las acciones tomadas por el miembro de Brimob.

«Aquí enfatizo, habrá una acción firme de los miembros que cometieron errores de violaciones esta tarde y más tarde lo presentaremos al Sr. Kadiv ProPam para el proceso, y esta tarde del fallecido, dijo que quería pedir justicia y que estábamos listos», dijo el inspector general Asep.

«Cualquier cosa responsable del hospital y del futuro es asumido por todos nosotros. Gracias a Dios nos hemos comunicado bien con él y esperamos que esto también se convierta en una familia con él, porque después de todo son nuestros hermanos», agregó.

Anteriormente, se dijo que el viral en las redes sociales Kabar en la chaqueta de taxi en la motocicleta en línea fue golpeado hasta que un automóvil Barracuda Brimob.

Uno de ellos fue publicado por la cuenta X @Nchupakabr50581. El hombre en la chaqueta de Ojol fue aplastado durante la manifestación en el parlamento indonesio que condujo al caos. Todavía no se sabe si el destino del hombre murió o no.

«Ojol fue golpeado por un automóvil Brimob», como se cita de la cuenta, jueves 28 de agosto de 2025.

25 de agosto demo ricuh en el DPR

Según el video recibido, el incidente comenzó cuando el automóvil táctico quería dispersar las masas caóticas y chocarse con las autoridades. El auto dividió la masa de la masa para dispersarlos.

Fue entonces cuando había un hombre en la chaqueta de Ojol golpeado. El auto se detuvo por un momento. Sin embargo, entonces el hombre parecía ser aplastado. Al ver esto, las masas que inicialmente se escaparon tenían miedo de ser perseguidos en lugar de perseguir el automóvil y dañarlo.