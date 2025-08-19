Brillando en MotoGP Austria 2025, Alex Márquez y Fermin Aldeguer obtuvieron elogios

VIVA – Federal Oil da un gran aprecio por el brillante logro del Bk8 Gresini Racing Team Racer Duo, Alex Márquez Y Fermin Aldegeren la serie Motogp Austria 2025.

Leer también: Las posibilidades de la victoria de Aprilia en MotoGP 2025 son cada vez más abiertas, esta es la razón



El evento que tuvo lugar en el circuito de Red Bull Ring, Spielberg, del 16 al 17 de agosto de 2025, presentó un momento dulce al equipo.

Alex Márquez aseguró con éxito el segundo podio en la sesión de carrera de sprint, mientras que Fermin Aldeguer parecía impresionante al terminar el segundo lugar en la carrera principal. Esta victoria también prueba la calidad del equipo de carreras de Gresini que compite constantemente en el nivel superior de MotoGP.

Leer también: Casey Stoner dijo que Bagnaia tenía una oportunidad de oro para enfrentar el dominio de Marc Márquez



Desarrollo del mercado Gerente General de PT ExxonMobil Lubricantes Indonesia (PT EMLI), Rommy Averdy cuando, enfatizó que los resultados eran inseparables de la combinación de talentos de raceras, apoyo del equipo y la calidad de los lubricantes federales de petróleo ™.

«El éxito extraordinario mostrado por los dos corredores después de las vacaciones de verano, especialmente el logro del segundo podio y el título del piloto de la carrera logrado por Fermin Aldeguer en MotoGP Austria 2025, es una prueba clara de la consistencia de rendimiento del equipo de Racing Bk8 Gresini «, dijo Rommy.

Leer también: Marc Márquez reveló un desafío único en MotoGP 2025, listo si no siempre el más rápido



«El apoyo total del Federal Oil ™, conocido como la superioridad de la formulación lubricante hace que el motor diario sea más cómodo, en armonía con el rendimiento del motor y los talentos de los corredores que siguen siendo óptimos en varias carreras», dijo Rommy.

El propio Fermin Aldeguer admitió que todavía estaba sorprendido de poder subir al podio a pesar de que comenzó desde la posición seis.

«Ni siquiera sé cómo lo hago. Hay días en los que ingresar a la pista y todo va perfectamente. Siento sentimientos extraordinarios desde el principio, y cuanto más tiempo conduzco, más rápido conduje», dijo el joven corredor numeró 54.

Mientras tanto, Alex Márquez, quien terminó décimo en la carrera principal, admitió que estaba bastante satisfecho porque aún podía traer puntos importantes a casa a pesar de ser golpeado por una oración de larga duración.

«Afortunadamente, dejamos a Spielberg sin perder puntos. La carrera de hoy no puede y no puede hacernos satisfechos. Debemos centrarnos de inmediato en la próxima serie en Hungría, donde queremos volver a parecer competitivos», dijo.

En la clasificación, Alex Márquez sigue siendo firme en el segundo lugar con 276 puntos, 142 puntos a la deriva de la parte superior. Mientras que Fermin Aldeguer ahora se eleva al octavo lugar con una colección de 121 puntos.

La próxima serie se convertirá en el Húngaro MotoGP 2025 en el circuito de Balaton Park. Las grandes esperanzas se integraron para que el rendimiento positivo de los dos corredores de carreras de Gresini pudiera continuar hasta el final de la temporada.

Federal Oil ™ nunca deja de brindar pleno apoyo a Gresini Racing. Además de probar el rendimiento en la pista, sus productos lubricantes insignia también continúan siendo la principal opción de motociclistas diarios en Indonesia.