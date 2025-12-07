





La primera dama de Francia, Brigitte Macron, conoció a un viejo amigo: un panda gigante nacido en Francia. La primera dama conoció al panda por primera vez el año pasado, al final de su visita a China con el presidente francés. Emanuel Macron. Durante esta visita, el panda Yuan Meng vivía en una reserva en el suroeste de China. Ella eligió su nombre cuando nació en un zoológico francés en 2017. Significa “cumplimiento de un sueño”.

Se maravilló de lo grande que había crecido. “Cuando nacen, son así”, dijo, levantando dos dedos a poca distancia. El panda deambulaba por su recinto, dándose un festín con bambú, ignorando a los transeúntes que lo llamaban tratando de provocar una reacción en él.

«Tienen un carácter muy independiente», dijo la primera dama. «Sólo hacen lo que quieren». La visita de Estado de Emmanuel Macron a China incluyó reuniones con el líder chino Xi Jinping y otros funcionarios, discutiendo La guerra de Rusia en Ucrania, las relaciones comerciales y otras cuestiones.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente