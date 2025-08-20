Bridgestone presenta neumáticos modernos para vehículos comerciales

Yakarta, Viva – Los vehículos comerciales también necesitan neumáticos con la última tecnología para seguir siendo eficiente, segura y confiable en la carretera. Respondiendo esa necesidad, PT Bridgestone Tire Indonesia lanzó oficialmente los últimos neumáticos radiales, Bridgestone M858 hoy en Yakarta.

Los neumáticos M858 vienen con un tamaño de 7.50R16 123/119L, específicamente diseñado para vehículos comerciales que operan en varios terrenos. Su presencia complementa la línea Bridgestone Radial Light & Medium Truck (LSR) que anteriormente se llenó con modelos L330, G530 y R294.

Con una mejor resistencia y eficiencia, se espera que M858 ayude al sector empresarial a crecer de manera continua.

El presidente presidente de Bridgestone Indonesia, Mukiat Sutikno, enfatizó la importancia de la sinergia de productos y servicios.

«Con M858, no solo presentamos productos con un rendimiento y tecnología superiores diseñados para garantizar el funcionamiento sin problemas del negocio, sino que también lo completamos con el soporte de una red de servicio amplio», dijo, citó Viva Automotive De la declaración oficial, miércoles 20 de agosto de 2025.

Desde el lado técnico, el M858 tiene una serie de ventajas que se destacan. La carcasa es más resistente y fuerte de construcción, y la edad de la palma más larga, incluso afirmó que un 7 por ciento mejor que los competidores, se convierte en el valor agregado principal.

La flexibilidad también es una de las ventajas de M858. Este neumático se puede usar en caminos de asfalto, tierra o arena, para que pueda responder varias necesidades operativas de los vehículos comerciales.

Para los dueños de negocios, la eficiencia operativa es ciertamente muy importante. M858 apoya esto a través de una excelente carcasa con mejores capacidades de vulcanina, de modo que la vida de la vida es más larga y el costo puede ser más eficiente.

Bridgestone también garantiza la disponibilidad de servicios que son fácilmente accesibles. El soporte estuvo presente a través de 390 salidas de tomo, 26 Bridgestone Truck Tire Center (BTTC), 10 Bridgestone Fleet Point (BFP), así como cientos de tiendas de neumáticos públicos con técnicos de estándares binarios.