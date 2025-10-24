Bridgestone Indonesia inaugura 3 TOMO y 1 BTTC a la vez

Karawang, VIVA – PT Bridgestone Tire Indonesia (BridgestoneIndonesia) inauguró tres redes minoristas oficiales TOMO (Bridgestone Model Shop) y un Bridgestone Truck Tire Center (BTTC) ubicado en la ciudad de Pangkalpinang, Bandung Regency y Sleman Regency. Se espera que la presencia de 3 (tres) TOMO y 1 (un) nuevo BTTC respalde el crecimiento de la actividad económica local y al mismo tiempo fortalezca el acceso público a servicios de mantenimiento de neumáticos modernos, completos y confiables hacia fin de año.

«Estamos seguros de que la presencia de tres TOMO y un BTTC acercará a Bridgestone a sus clientes, especialmente en la ciudad de Pangkalpinang, Bandung Regency y Sleman Regency. A través de instalaciones completas y servicios profesionales, estamos comprometidos a ofrecer el mejor servicio y garantizar la máxima seguridad y comodidad en la conducción para todos los clientes», afirmó Mukiat Sutikno, director presidente de PT Bridgestone Tire Indonesia.

TOMO 3S Tren Centro

TOMO 3S Tire Center Pangkalpinang, inaugurado el pasado mes de septiembre, ocupa una superficie de 1.000 metros cuadrados y está presente como un centro de servicio de neumáticos premium para responder a las necesidades de la población de Bangka Belitung de servicios de mantenimiento de neumáticos modernos, completos y fiables.

Ubicado en Jalan Selindung Baru, distrito de Gabek, ciudad de Pangkalpinang, 3S Tire Center no solo brinda servicios de eliminación de residuos y balanceo, sino que también está equipado con diversas instalaciones de apoyo, como lavado de autos, servicios de reparación de neumáticos, suministro de repuestos y la cafetería «At Back Urban Korean Coffee», que brinda comodidad a los clientes mientras esperan el proceso de mantenimiento del vehículo.

La singularidad de 3S Tire Center Pangkalpinang radica en su capacidad para dar servicio a vehículos de gran tamaño, como Hiace Premio y camiones. Este servicio supone un diferenciador frente a otros TOMO, además de reforzar la posición de Bridgestone como proveedor de neumáticos y servicios postventa orientados a las necesidades de los clientes en diversos segmentos de vehículos.

Con la apertura del 3S Tire Center Pangkalpinang, Bridgestone Indonesia reitera su compromiso de brindar soluciones de movilidad confiables, seguras y acordes con las necesidades de las personas en diversas regiones de Indonesia.

TOMO Autumaster