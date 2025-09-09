Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto enfatizado Brics Tener un país con fuerza economía más grande. Prabowo evaluó que la posición de BRICS incluye más del 55 por ciento de la población mundial y más del 40 por ciento del producto interno bruto (PIB) mundial.

Prabowo transmitió esto mientras asistía a la reunión virtual de los líderes de BRICS, el lunes 8 de septiembre de 2025 por la noche.

«BRICS tiene un país con la economía más grande, el país más grande de la población, el mercado más grande, el país con los recursos naturales más grandes: recursos críticos», explicó Prabowo.



El presidente Prabowo junto con varios jefes de estado asistieron a la cumbre BRICS 2025

El jefe de estado enfatizó que BRICS se ha convertido en uno de los pilares de la estabilidad mundial en medio de la incertidumbre global. Dijo que el multilateralismo enfrentaba cada vez más los desafíos y el doble rasero de derecho internacional.

«Indonesia Considere BRICS como un pilar de estabilidad y muy fuerte esperanza en la actual situación geopolítica internacional. Ahora experimentamos un mundo lleno de inestabilidad y también el mundo donde el concepto de multilateralismo enfrenta desafíos «, dijo Prabowo.

También evalúa que los países que son miembros de BRICS deben mantener franqueza y coordinación. Indonesia, dijo, apoyó todas las iniciativas tomadas por el Jefe del Estado miembro BRICS.

«Debemos mantener la apertura, debemos continuar la coordinación y la cooperación», dijo Prabowo.



El presidente Prabowo asistió al líder de la reunión virtual BRICS Foto : Equipo de medios presidencial Prabowo Subianto

«Apoyamos las iniciativas tomadas, respetamos el liderazgo del presidente Lula, e Indonesia está comprometida a trabajar más cerca de todos los países de BRICS. Gracias», agregó.

La reunión asistió líderes de BRICS, incluido el presidente chino, Xi Jinping, el presidente ruso Vladimir Putin, el príncipe heredero de Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Alnahyan, el presidente iraní Masoud Pezeshkian, el ministro de Asuntos Exteriores de la India, Jaishhankar, representando a Cyril Ramaphosa, y el presidente brasiliano que se convirtió en Presidente de los Bezeshkian de los Asuntos Exteriores de la India, Jaishhankar, representa Silva.