Brian Tyree Henry en ‘Dope Thief’, roles reflejando su propia vida

Cuando era niño, Brian Tyree Henry estuvo ciego durante aproximadamente una semana. Bueno, en realidad no, pero realmente se comprometió a fingir, tal como lo hizo cuando adoptó un acento británico durante días o comenzó su propio lenguaje de señas.

Henry creció con cuatro hermanas mucho mayores, lo que lo impulsó a crecer rápidamente. «Siempre estaba tratando de alcanzar a los adultos», recuerda. «Y en lugar de hacer preguntas, observaría y luego iría a hacerlo».

Pero también se aferró a la diversión de la infancia, especialmente porque necesitaba entretenerse y esforzarse por llamar la atención. Reorganizaría los muebles para representar escenas que había aprendido de su niñera favorita, también conocida como televisión. (Nickelodeon lo llevó de «The World of David the Gnome», que «sigue siendo uno de mis programas favoritos», a «The Dick Van Dyke Show»). También transformó una casa de muñecas en un set de películas. «Mis hermanas dirían: ‘¿Por qué esta casa está al revés?’ Y diría: ‘Oh, hubo un huracán’ «, dice.

Crecer de esta manera es «definitivamente una gran parte de por qué actúo», dice Henry. Al igual que en casa, Henry ha llamado la atención para las actuaciones sin ser la estrella del espectáculo. Obtuvo las nominaciones de Tony (para «Lobby Hero»), un asentimiento de Oscar («Causeway») y dos asentimientos de Emmy («This Is Us» y «Atlanta»), pero todos estaban en roles de apoyo o invitado. Finalmente, con Apple TV+»»Ladrón de drogas«, Ahora lleva el programa y ha llevado a su tercer asentimiento de Emmy, el primero para el actor principal.

En las entrevistas anteriores previamente en la vista «Causeway» y luego para «Dope Thief», Henry me pareció reflexivo e hiperariculado sobre los proyectos en los que se encuentra y los personajes que interpreta, pero también tan abierto sobre cómo su dolor personal y vulnerabilidad alimentó su actuación. (Su madre, con quien estaba cerca, murió en un accidente automovilístico mientras terminaba la primera temporada de «Atlanta»; su personaje de «Causeway» perdió una pierna en un accidente automovilístico. En «Dope Thief», Ray tiene una relación tumultuosa con su padre; Henry vivió con su padre durante la escuela intermedia y secundaria, pero dice que nunca tuvo un modelo de roles masculinos y trabajó en su propio Traumas al interpretar su propio padre Ray.

Brian Tyree Henry, a la derecha, como Alfred Miles en «Atlanta» con Donald Glover

FX

Pero durante esta entrevista en video más reciente, está feliz y relajado, agradecido por alcanzar este siguiente nivel, decidido a seguir ascendiendo y también lo suficientemente inteligente como para saborearlo todo, varias veces mencionando la camaradería que encontró con otros nominados.

Para Henry, que ha tenido que demostrar su valía en una industria que no siempre ofrece roles sustanciales para los actores negros, esta nominación es especialmente significativa. Al principio de su carrera, dice, la gente diría a los actores de color que deberían estar agradecidos de hacer esto en absoluto.

«Pero eso no era suficiente para mí. Sabía que tenía una voz, y sabía que tenía mi propio lugar», dice. «Y estoy bastante orgulloso de la progresión y de tener esta nominación principal en mi haber. Ahora Jake [Gyllenhaal] y Colin [Farrell] y Stephen [Graham] también son mis compañeros. Esto es genial «.

También está en un lugar mejor emocionalmente y ahora ve su papel como poder otorgar algo de gracia a sus personajes. «He encontrado herramientas para luchar contra mis demonios, descubrí cómo caminar mi caminata, así que constantemente estaba tratando de llevar a Ray a un lugar para estar al otro lado de todo», dice Henry. «Es por eso que el final es un grito de rendición y salvación. Ahora he tomado un viaje lo suficiente y estoy en un lugar donde aprendí a estar. Si la parte de Ray me llegó hace seis años, no hubiera sido de ayuda para él. Pero ahora quiero decirle:» Oye, mira, hombre, todo va a ser bueno «. Sé que eso suena loco «.

Henry, quien dividió su infancia entre sus padres divorciados y entre Fayetteville, NC, y Washington, DC, no comenzó a actuar hasta la universidad, pero en la escuela secundaria disfrutó actuar, en el discurso y el debate, mostrar el coro y la banda de música. En Morehouse College, fue un estudiante de negocios hasta que un amigo lo animó a audicionar para «Antígona». Después de eso, consiguió un papel importante en August Wilson «Joe Turner’s Come and Gone».

«Esa fue la mejor experiencia», dice, especialmente porque tuvo que realizar la escena de Wilson cuando el dramaturgo fue honrado en una ceremonia en la escuela. Poco después, Henry estaba recibiendo su MFA en la Escuela de Drama de Yale. Pasando el rato frente a un bar tarde una noche, vio a Wilson (cuya obra de radio «Radio Golf» estaba allí) caminaba y convocó el coraje para presentarse.

«En mi opinión, fue como conocer a Gandhi o el Papa», dice. Charlaron sobre su encuentro de Morehouse. Al día siguiente, Yale Dean James Bundy llamó a Henry para decir que Wilson le dijo a Bundy que aceptar a Henry al programa fue la mejor decisión que había tomado. «Ese fue sin duda uno de los mejores momentos de mi vida».

Poco después, Henry estaba durmiendo en un colchón de aire con una fuga lenta en los tramos más alejados de Brooklyn, robando cable de los vecinos, comiendo sándwiches de bolonia y recolectando transferencias de autobuses para ayudar con su viaje a los teatros de Manhattan. Si bien admite que hubo momentos en que «cuestionó si era sostenible», le encantó todo. «Sinceramente, no sabía qué más debía hacer».

El papel de «Dope Thief» de Brian Tyree Henry le consiguió su primer nomado del actor principal.

Apple TV +

Él cree que esas experiencias informaron su actuación y dice que incluso años después, estaba aprovechando esa incertidumbre y la necesidad de apresurarse a Ray en «dope Thief».

El creador del «ladrón de drogas», Peter Craig, dice que Henry trajo tantas capas al personaje. «Era mejor de lo que pensaba que cualquiera podría estar jugando un sistema de defensa y la persona detrás del sistema de defensa», dice Craig. «Tiene tanta inteligencia tanto emocional como analíticamente, por lo que sabía cómo mostrar que Ray era un tipo de construcción cuando estaba en pelea o vuelo, pero era una persona completamente diferente debajo».

Craig también elogió el compromiso y la profundidad del actor, tanto como actor como productor ejecutivo. «Era fundamental en términos de producción, gran parte de la tripulación provenía de las recomendaciones de Brian de ‘Atlanta’ y fueron algunos de los pilares de la tripulación».

Henry disfrutó el papel productor, diciendo que el lado colaborativo se remontó a sus raíces teatrales, pero y agregó que disfrutaba poder abogar por cualquier persona que lo necesitara. «Trae un lado diferente de ti», dice. «He visto todo tipo de conjuntos, y quería que todos los que se inscribieran en esta historia sepan que sabían que estaban a salvo, protegidos y que tomaron la decisión correcta».

También quiere que la gente vea su nombre en algo como productor ejecutivo o actor como un signo de calidad e integridad. «Quiero que mi nombre sea sinónimo de cosas realmente geniales, así que cuando ven que soy parte de algo en lo que quieren sintonizar», dice, porque todo puede no funcionar perfectamente, pero siempre debe ser convincente y ambicioso.

«Si ves que Tilda Swinton está en algo, incluso si ella está jugando una estatua y no habla, sabes que será interesante», dice. «Ese es el tipo de cosas que quiero crear. Quiero ser un hombre protagonista con grandes arcos de personajes en grandes historias, pero también quiero que la gente vea mi nombre y simplemente diga: ‘Ok, vamos a ir a este viaje'».