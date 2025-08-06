Brian Robbins llama a la fusión de Paramount-Skydance ‘agridulce’

Brian Robbins es co-CEO de Supremo Global, y presidente y CEO de Paramount Pictures y Nickelodeon, reflexiona sobre su tiempo en la compañía en medio de su salida después de la fusión Skydance.

Lea el memorando interno completo que Robbins envió al personal el miércoles, obtenido por Variedad abajo:

Escribo hoy para compartir con ustedes que estoy partiendo como co-CEO de Paramount Global, y presidente y CEO de Paramount Pictures y Nickelodeon. A medida que mi tiempo con la compañía llega a su fin, quiero tomarme un momento para expresar mi sincera gratitud a todos ustedes.

Cuando caminé por primera vez al lote de fotos de Paramount cuando era un joven cineasta hace muchos años, nunca imaginé que algún día me confiaría liderando este estudio histórico. Ha sido uno de los mayores privilegios de mi vida trabajar junto con un grupo tan extraordinario de personas: creadores, ejecutivos, equipos, cuya pasión y dedicación continúan inspirándome todos los días.

A medida que reflexiono sobre nuestro tiempo juntos, hemos experimentado conjuntamente una increíble cantidad de cambio y transformación. A través de las interrupciones globales, los comportamientos de audiencia cambiantes y la evolución importante de la industria, su perseverancia y creatividad nunca vacilaron. Te mantuviste concentrado, resistente y comprometido con nuestra misión compartida: contar grandes historias que cautivan al público. Con el compromiso y el cuidado, trajimos una nueva vida a las franquicias de nuestro estudio, expandimos a nuevas plataformas y fortalecemos nuestra huella en productos de cine, televisión, transmisión y consumidores.

En Paramount Pictures, hemos seguido construyendo sobre un legado de gran entretenimiento mientras avanzamos con voces frescas e ideas ambiciosas. Has ayudado a llevar a las historias de vida que entretienen, resuenan y soportan, y le han recordado al público por qué los asuntos teatrales: por qué las experiencias compartidas en las habitaciones oscuras todavía tienen el poder de unirse. Hemos revitalizado propiedades queridas y franquicias ampliadas, incluidas Sonic the Hedgehog, Scream, Teenage Mutant Ninja Turtles, A Quiet Place y Mission: Impossible. Defendimos nuevas películas audaces como Smile y Bob Marley: One Love, y entregamos nuevas interpretaciones de películas clásicas como Mean Girls y The Naked Gun, y por supuesto, este equipo está detrás de la película más taquillera en la historia del estudio, Top Gun: Maverick. A raíz de Covid, dirigimos la carga que trajo al público de regreso a los cines en un momento en que el mundo anhelaba la conexión y la comunidad, lo que llevó a un año récord en la historia del estudio.

En Nickelodeon, estoy especialmente orgulloso de cómo honramos el patrimonio icónico de la marca mientras construía nuevas conexiones con la generación actual a través de contenido innovador, estrategia digital inteligente y expansión de franquicias profundas, desde Spongebob y Tortugas Ninja Mutante adolescentes hasta Dora a Patrulla y Patrulla y más allá. Además, nuestros innovadores y galardonados transmisiones simuladas de los juegos de playoffs y el Super Bowl de la NFL establecieron el bar para un compromiso masivo con una generación más joven durante estos eventos deportivos históricos. Como resultado, ampliamos a Nick’s Standing como un Wellspring creativo y como la marca de entretenimiento para niños #1.

Este momento de transición es, por supuesto, agridulce. Pero me alejo con un profundo orgullo de lo que hemos construido juntos y con gran confianza en el camino por delante. La compañía está en manos excepcionalmente capaces con David Ellison y el equipo entrante de Skydance, y sé que continuará prosperando y sobresaliendo con sus talentos colectivos.

Para todos en toda la empresa, gracias. Gracias por mantener el curso en momentos difíciles y por empujar los límites con corazón y determinación. Lo más importante, gracias por su amistad. Ha sido un honor estar en este viaje contigo. Te estaré animando, siempre.

Con gratitud,

Brian