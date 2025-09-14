Brian Kilmeade se disculpa por sugerir inyección letal para personas sin hogar

Anfitrión de «Fox and Friends» Brian Kilmeade emitió una disculpa después de sugerir «inyección letal involuntaria» como una solución para personas sin hogar con enfermedades mentales mientras viven en el aire.

Durante una breve aparición en Fox News Domingo por la mañana, Dijo Kilmeade«Por la mañana, estábamos discutiendo el asesinato de Iryna Zarutska en Charlotte, Carolina del Norte, y cómo detener este tipo de ataques por parte de asaltantes sin hogar y enfermedades mentales, incluida la institucionalización o encarcelar a tales personas para que no puedan atacar nuevamente. Ahora, durante esa discusión, dije erróneamente que deberían recibir inyecciones letales. Pedido por esa comisión extremadamente callada. No estoy consciente de que no hayan sido conscientes de que todos los mentalmente no malhumorados, las personas de la noran actos de la norada. Y que tantas personas sin hogar merecen nuestra empatía y compasión «.

Kilmeade’s Observaciones controvertidas Llegó durante una transmisión del miércoles de «Fox and Friends», donde él y sus coanfitriones, Lawrence Jones y Ainsley Earhardt, discutían la muerte de Iryna Zarutska. La mujer ucraniana de 23 años fue apuñalada y asesinada en un tren en Carolina del Norte en agosto. De acuerdo a CNNEl asaltante, Decarlos Brown, tenía un historial de enfermedad mental y múltiples condenas anteriores.

Lawrence afirmó por primera vez que «muchas» personas sin hogar «no quieren tomar el [government] programas «y» no quiero obtener la ayuda «. Sugirió que la única solución para las personas sin hogar que rechazan la asistencia del gobierno es que se «encerren en la cárcel». Kilmeade luego agregó: “O inyecciones letales involuntarias, o algo así. Solo matarlos «.

El comentario provocó indignación en las redes sociales. El gobernador de California, Gavin Newsom, fue uno de los muchos en llamar a Kilmeade. En su X CuentaResaltó el sonido de Kilmeade y escribió: «Proverbios 21:13: Quien cierra la oreja al grito de los pobres, él mismo grita y no se responde».