Brian Flores expuso a los patriotas mayores debilidad

El mayor problema que enfrenta el Patriotas de Nueva Inglaterra No es un receptor abierto, ni una línea defensiva renovada que carece de rushers de bordes de élite, y se necesitó un ex entrenador asistente para demostrarlo.

Brian Flores, quien ganó cuatro Super Bowls como asistente de exploración, entrenador de posición y coordinador defensivo con los Pats, expuso el defecto fatal en el equipo de esta temporada. Lo hizo en su papel de DC para el Vikingos de Minnesotaquien contrató a los Patriots en prácticas conjuntas el miércoles 13 de agosto.

La sesión fue dominada por un Frente Seven de Minnesota que ejecuta los conceptos de Blitz-Heavy que le gustan a Flores. Como Phil Perry de NBCS Boston informó: «Brian Flores le dio a los patriotas a los protectores de pases todo lo que pudieron manejar. Durante un tramo cuando trajo corredores adicionales (o al menos mostró bombardeos total), los Patriots permitieron tres capturas consecutivas».

Brian Flores le dio a los patriotas protectores de pases todo lo que pudieron manejar. Durante un tramo cuando trajo corredores adicionales (o al menos mostró bombardeos total), los Patriots permitieron tres capturas consecutivas. https://t.co/dqyx54czu4 – Phil Perry (@philaperry) 13 de agosto de 2025

Aunque el mariscal de campo de los Patriots Drake Maye Todavía hizo algunas jugadas notables, con demasiada frecuencia fue acosada por la presión. Esta dicotomía fue resumida por Chad Graff de la atléticaquien describió cómo «la línea O de los Pats ha sido vencido con demasiada frecuencia por el Frente 7 de los Vikings 7.-Pero cuando Drake Maye ha tenido tiempo, él y el juego aéreo han sido geniales».

Maye produjo un gran lanzamiento O dos, pero sigue siendo un activo preciado por un momento difícil esta temporada debido a un grupo sospechoso por adelantado. Un grupo que continúa luchando, a pesar de la adición de varias caras nuevas.

Brian Flores mostró un plan de la NFL por vencer a los patriotas

Los Patriots pueden esperar ver el Blitz temprano y, a menudo, después de lo que Flores y los Vikings hicieron con su protección, comenzando con un juego de pretemporada en Minnesota el sábado 16 de agosto. Lo que preocupa es que los Pats apenas se pusieron de guardia por lo que Flores les arrojó.

Perry le dijo a su colega Tom E. Curran en el Podcast «Patriots Talk» Cómo los vikingos «viven en este mundo exótico donde siempre están allí. No está solo en el tercer down. Parece que tienen un aspecto diferente y un estilo y un enfoque diferentes para cada situación».

Flores entregó debidamente lo que Perry describió y lo que el DC también llamó contra el Houston Texans En la semana 1 de la pretemporada, cuando los Vikings corrieron «10 Blitzes de esquina/seguridad», según Púrpura FTW! Podcast.

El coordinador ofensivo de los Patriots, Josh McDaniels, sabía qué esperar. Él dijo a los periodistas El lunes 11 de agosto, cómo «se alinearán en diferentes puntos. Nos presionarán de diferentes maneras que tal vez nuestra defensa aún no lo haya hecho».

McDaniels no se habrá feliz de ver que su línea se vacunara con tanta frecuencia, incluso contra el quizás el defensor más creativo de la presión en la NFL. Es un recordatorio inoportuno de algunos de los problemas con los que los Patriots todavía están lidiando en las trincheras.

Los patriotas tienen problemas a lo largo de la línea ofensiva

Usaron la cuarta selección en el draft de este año para seleccionar Will Campbell Para solidificar el punto de aparejo izquierdo clave. Desafortunadamente, Campbell ha luchado lo suficiente en protección para causar una sensación de pánico Esta temporada baja.

Las luchas de Campbell continuó y fueron emparejados por compañero novato Jared Wilson contra el Comandantes de Washington en el primer juego de pretemporada. Se supone que Wilson está haciendo que el guardia izquierdo detecte la suya mientras los Patriots resuelven su situación en el centro.

Ex pivote de vikingos Garrett Bradbury llegó a la agencia libre para comenzar, pero Cole Strange Permanecer en la mezcla no es una buena señal para ese plan. Hay una falta de presagios positivos en general de una línea rehice con un papel vital que desempeñar en el desarrollo de Maye.

No todas las defensas que enfrentan los Patriots serán tan múltiples y agresivos como los Vikings, pero otros coordinadores defensivos alrededor de la liga no duden en presionar el botón Blitz si la protección sigue siendo un punto débil.