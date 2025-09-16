Brian Daboll envía un mensaje claro a los gigantes RB Tyrone Tracy

El único inconveniente del Gigantes de Nueva York‘La explosión ofensiva del domingo fue para los gerentes de Fantasía de Tyrone Tracy, y los fanáticos del corredor de segundo año.

A pesar de la explosión ofensiva de los Gigantes, Tracy terminó con solo cinco acarreos para 15 yardas en su derrota de 40-37 a la Dallas Cowboyscediendo gran parte de los deberes del campo al novato Cam Skattebo. Pero tomó cinco retornos de patada y terminó como el principal receptor.

Se esperaba que Tracy estalle más después de publicar 839 yardas por tierra y 1,123 yardas de uso múltiple y seis touchdowns hace una temporada. Pero Skattebo lo golpeó 13-9 en el juego y tiene más yardas por tierra que Tracy a pesar de dos acarreos menos.

Los Gigantes son 0-2 por séptima vez en sus últimas nueve temporadas.

¿Qué dijo Brian Daboll sobre Tyrone Tracy?

Se le preguntó directamente a Daboll si el papel reducido de Tracy era una medida disciplinaria después de criticar el juego del equipo hace una semana, y dijo «no». Tracy terminó con cinco retornos de patada para 132 yardas, y Daboll dijo que quería que su corredor inicial tuviera la oportunidad de tocar la pelota en el espacio.

«Tracy tuvo una serie de retorno de inicio que pensé que le diste un descanso de allí», dijo Daboll. «Pensamos que podríamos poner la pelota en sus manos varias veces más. No la estaban pateando para [Giants return man] Artillero [Olszewski]Se lo estaban pateando a Tracy, y él tuvo algunos buenos retornos de patada para nosotros ”.

Tracy comenzó y tuvo tres acarreos para 11 yardas y una recepción para 11 en el viaje de apertura de Nueva York antes de ceder el camino a Skattebo casi el resto del camino.

Según Daboll, Skattebo ganó la carrera de juego basada en su duro carrera, especialmente en la segunda mitad, donde tuvo seis acarreos para 33 yardas y un touchdown de una yarda, su primer puntaje de la NFL.

«Tenemos tres tipos a quienes podemos usar, y si creemos que uno está corriendo bastante bien o sintiéndolo, se lo llevaremos a él», dijo Daboll, «y si no, los usaremos de los tres. Tengo confianza en los tres tipos.

«Pensé que Skat estaba funcionando bien. Ese podría ser un trato de semana a semana».

¿Qué dijo Brian Daboll sobre el debut de Jaxson Dart?

Los Gigantes anunciaron antes de la Semana 1 que tendrían un paquete de jugadas para el novato Jaxson Dart.

Aunque no pusieron al novato de primera ronda de QB en su primer partido contra el Comandantes de WashingtonDart finalmente llegó al campo contra los Cowboys el domingo en tres situaciones de yardas cortas. Se apresuró una vez para menos 3 yardas y ejecutó un par de opciones de lectura a Skattebo que resultó en los primeros intentos.

«Nos ayudó en el juego de carrera», dijo Daboll. «Lo entregó a [Skattebo]tomando una buena decisión. Tiró el que se deslizó y tuvo una pérdida de tres yardas; Luego tomó otra buena decisión al entregar el balón en un segundo y corto. Tenía dos buenas jugadas y se resbaló en el otro «.

Se le preguntó a Daboll sobre lo que participa en esos paquetes para Dart como un joven QB.

«Tiene un trabajo que hacer en un cierto número de jugadas», dijo Daboll. «Pensamos que podríamos obtener una pequeña ventaja en relación con él en el juego con un par de jugadas que tuvimos, así que lo colocamos».