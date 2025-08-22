Brian Daboll de los Gigantes toma un tiro indirecto mientras elogia a Jaxson Dart

Jaxson Dart cerró su primera NFL pretemporada con otra excursión relativamente perfecta contra la Patriotas de Nueva Inglaterray Gigantes de Nueva York El entrenador en jefe Brian Daboll se aseguró de que los medios supieran exactamente cómo se sentía sobre el rendimiento después del juego.

«Quiero decir, cada pelota debería haber sido completa» Daboll respondió con una cara seria cuando se le preguntó cómo pensaba Dardo «Lo hizo» en su primer comienzo. Agregar: «O todos menos uno, tal vez».

Dardo Terminado 6 de 12 En la noche, pero su calificación de finalización del 50% es un poco engañosa. El novato dejó caer el fútbol en manos de sus compañeros de equipo ofensivos una y otra vez, y con demasiada frecuencia esos pases cayeron incompletos.

Se podía ver a Daboll furioso al margen después de algunas de las gotas que entraron y salieron de las manos de los gigantes de los gigantes en los fútbol de lanzamiento de dardos. Receptores anchos Jalin Hyatt y Beaux Collins fueron los objetivos de la mayoría de las conexiones perdidas de Dart.

Aunque Hyatt se redimió más tarde en un touchdown de 27 yardas de Jameis Winston.

De cualquier manera, la respuesta de Daboll aquí no es exactamente tímida. Ciertamente parece que el entrenador en jefe de NYG cree que la mayoría de los incompletos de Dart deberían haber sido atrapados, y lo transmitió en su brusca respuesta anterior.

Di lo que quieras sobre Daboll, pero él es consistente. Raramente lo ves montar los altibajos de la temporada de la NFL en una conferencia de prensa. Y en este caso, en lugar de hablar sobre su QB de novato, el entrenador de los Gigantes eligió enviar un mensaje fuerte en un área que necesita arreglar.