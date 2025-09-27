Brian Burns Faces ‘más duro’ enfrentamiento vs. Giants 2024 Draft Target

El Gigantes de Nueva York cotizó dos selecciones de draft de la NFL 2024 para Brian Burns y le entregó un acuerdo con un valor de $ 150 millones para ser un pase de pase, y ha estado a la altura de la facturación a través de tres juegos este año, pero el dos veces Pro Bowler está a punto de enfrentar su «desafío más duro» contra un jugador Big Blue «Wanted» para caer en el mismo draft.

Es Chargers de Los Ángeles tackle izquierdo Joe todoEl jugador seleccionó una selección antes de que los Gigantes hicieran un receptor abierto dinámico Malik Nabers La sexta opción hace más de un año. Alt tendrá las manos llenas de Burns, quien está «registrado al menos un saco en cada uno de los primeros tres juegos, pero enfrenta su desafío más difícil hasta ahora este fin de semana», según Guints.com es el editor Matth Citet.

Este último cree que Burns está en un momento difícil porque el Alt «permitió una presión sobre solo el 6.3 por ciento de sus bloqueos de pase esta temporada, según NGS, que es la cuarta tasa más baja entre los tacleadas izquierdas con 50 o más instantáneas de bloque de pase».

Este es lo último, ¿y si? enfrentamiento para los Gigantes. Están contentos con cómo está funcionando Burns, pero ¿qué pasa si no puede hacer mella contra un bloqueador tan realizado como Alt?

¿Qué pasa si ALT domina y pica a los Gigantes con otro recordatorio sobre lo que podría haber sido si hubieran seleccionado el Protector Natural Blindside y ya no fueran atado a la durabilidad errática del titular quebradizo Andrew Thomas?

Brian Burns justificando el comercio de gigantes

Burns finalmente está demostrando una amenaza de semana a semana y justificando el amplio transporte de comercio los gigantes enviados al Panteras de Carolina hace poco más de 18 meses. El gerente general de los Gigantes, Joe Schoen, quería un sujetalibro para Kayvon ThibodeauxPero Burns ahora está forzando su camino hacia la cima de una rotación también con la tercera selección de este año. Abdul Carter.

El alcance de su plan de pase es distinguir las quemaduras. Como cuando llegó al mariscal de campo de doble amenaza Jayden Daniels dos veces contra el Comandantes de Washington en la semana 1.

Como Nick Falato de la gran vista azul de SB Nation Destacado, Burns mostró por primera vez «disciplina desbloqueada en la parte trasera de un pase rápido que Abdul Cater eliminó», antes de usar una «caída cruzada a través de + rapidez para ganar el borde».

Ambos sacos de Brian Burns contra Jayden Daniels y los comandantes en el #Giants Pérdida de la semana 1. ✅ Disciplina sin bloquear en la parte trasera de un pase rápido que Abdul Cater eliminó. ✅ Dip a la choque cruzado a través de + rapidez para ganar el borde. pic.twitter.com/o6hck4cvcq – Nick Falato (@nickfalato) 8 de septiembre de 2025

Está terminando las jugadas con valiosos derribos de QB, pero Burns también está demostrando ser más eficiente. Sus cuatro capturas provienen de solo siete presiones, por referencia profesional de fútbolMuy lejos de la temporada pasada, cuando generó 34 presiones, pero las convirtió en solo 8.5 capturas.

Burns está aumentando el calor, pero los Chargers redactaron ALT antes de que los Gigantes pudieran solo para este tipo de enfrentamientos.

Joe Alt mostrando a los gigantes lo que les falta

Fue una sorpresa cuando un prominente información privilegiada de la NFL revelada Los Gigantes «querían que Alt se cayera», pero tuvieron que conformarse con Nabers. Este último demostró ser un premio de consolación de lujo por Establecer todo tipo de registros Como un prolífico creador de juego, pero todavía hay cierto mérito en la idea de que los Gigantes podrían haber preferido Alt.

Se han vuelto demasiado dependientes de que Thomas se mantenga saludable, pero el All-Pro ha perdió 20 juegos las últimas tres temporadas con un Variedad de lesiones. Se sometió Múltiples cirugías Esta temporada baja, pero Thomas todavía está lejos del 100 por ciento, mientras que ALT se ha convertido en la pieza clave de una línea ofensiva imponente para los Chargers.

El joven de 22 años demostrado inamovible contra el Jefes de Kansas City y seis veces Pro Bowler Chris Jones en la semana 1.

Alt está jugando a un nivel de élite, pero sus actuaciones recientes no tienen por qué dejar Burns sintiéndose intimidados. No cuando ALT todavía puede ser golpeado, siempre que se enfrente suficiente velocidad en el borde.

Es como Broncos de Denver paseador Nik Bonitto logrado llegar Alt en la semana 3.

Un despegue rápido es algo que Burns comparte con Bonitto, probado por el titular de los Gigantes que produce 32 «presiones rápidas» en 2024, según Estadísticas de la próxima generación (H/T Gigantes de Nueva York).

Salir de su postura a toda prisa y cerrar rápidamente serán las llaves de las quemaduras que muestran alt pueden ser vulnerables. Tal vez incluso defectuoso para que los Gigantes comiencen a sentirse afortunados de que no se cayó y los dejara sin Nabers.