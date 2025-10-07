Bri se preocupa por el programa de empoderamiento para trabajadores migrantes ex indonesios en Lombok

VIVA – Los trabajadores migrantes indonesios (PMI) contribuyeron en gran medida a la economía nacional y su bienestar familiar. Sin embargo, muchos Purni PMI enfrentan desafíos al regresar al país, como habilidades comerciales limitadas, falta de acceso al capital y dificultad para encontrar oportunidades económicas sostenibles.

Como una forma de compromiso para alentar el empoderamiento económico de la comunidad, Bri A través de actividades de responsabilidad social y ambiental (TJSL) Bri le importa Nuevamente lanzó el programa de empoderamiento de los trabajadores migrantes indonesios. Este programa está destinado específicamente a trabajadores migrantes indonesios que han completado su período de contrato de trabajo en el extranjero y regresan al país.

Esta vez, el programa de empoderamiento de Purna PMI está apuntando después de los trabajadores migrantes de la provincia de West Nusa Tenggara (NTB). Grabados hasta treinta trabajadores migrantes retirados reciben varios tipos de capacitación que tuvieron lugar en Loyok Village, Kec. Sikur, Kab. East Lombok.

Se ofrecen varios tipos de capacitación, entre otros, en forma de capacitación en el desarrollo de productos de bambú basados ​​en tendencias del mercado y preferencias de los consumidores, capacitación en técnicas avanzadas de tejido y diversificación de productos de bambú de calidad de exportación, capacitación de gestión financiera y costo de bienes vendidos, capacitación de marketing y marca de productos y capacitación en innovación de diseño de productos.

El Secretario Corporativo de BRI, Dhanny, reveló que el programa de empoderamiento de jubilación de trabajadores migrantes indonesios tiene como objetivo equipar a los trabajadores migrantes completos con las habilidades y el conocimiento necesarios, como comenzar una empresa de forma independiente o obtener un trabajo decente en Indonesia.

«Con el apoyo de mentores experimentados, Purna PMI tendrá la oportunidad de desarrollar su negocio de forma independiente u obtener empleos que estén de acuerdo con sus campos o habilidades. Esto luego puede fomentar el bienestar y el bienestar y se espera que pueda contribuir activamente al desarrollo económico de la comunidad», explicó Dhanny.

Tenga en cuenta que Lombok tiene un potencial de recursos naturales abundantes. Mientras tanto, el pueblo de Loyok en East Lombok es conocido como un centro tejido de bambú. Sin embargo, en los últimos años, los artesanos han enfrentado desafíos en forma de materias primas limitadas y competencia con productos modernos, por lo que el marketing es menos que óptimo.

Por otro lado, Loyok Village, que también tiene una gran cantidad de PMI completo que ha vuelto a Indonesia, hace que esta ubicación sea muy potencial para actividades de empoderamiento. Al integrar los programas de capacitación de artesanías de bambú, innovaciones de diseño y estrategias de marketing modernas, el empoderamiento en Loyok Village puede superar los desafíos de los artesanos y empoderar a Purna PMI para crear nuevas oportunidades de negocios.