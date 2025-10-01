Bri se convierte en socio bancario, Halal Indo 2025 se celebró con éxito

VIVA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK o Bri Nuevamente mostró su compromiso de apoyar la aceleración de la industria nacional de Halal al convertirse en un socio bancario en el evento Halal Indonesia Expo de la Industria Internacional (Halal Indo) 2025 que se celebró del 25 al 28 de septiembre de 2025 en la Exposición de la Convención de Indonesia (ICE) BSD, Tangerang.

Durante 4 días de organización, Halal Indo 2025 registró varios visitantes de más de 25 mil o por encima del objetivo establecido por el organizador. Los visitantes no solo vinieron de Indonesia sino que también vinieron del extranjero, como China, Finlandia, Estados Unidos, Malasia, Singapur, Tailandia, Japón, Filipinas, Turquía, Uzbekistán, Afganistán, Corea del Sur, Albania, India, a Jordania. Además, Halal Indo 2025 también registró la realización de las ventas de Rp7.7 mil millones y logró obtener un compromiso de inversión de Rp7.2 billones.

El secretario corporativo de BRI, Dhanny, reveló que la participación de BRI en el evento de escala internacional no solo fue apoyada por la industria halal, sino también la estrategia de la compañía para expandir el ecosistema de transacciones digitales en Indonesia.

«BRI es consistente para apoyar el fortalecimiento de los ecosistemas halal a través de soluciones financieras digitales inclusivas. Creemos que la industria halal indonesia todavía tiene un gran potencial para competir en el ámbito global, y Umkm es la fuerza impulsora. La presencia de BRI en Halal Indo 2025 es una prueba clara de nuestro compromiso de conectar a Halal MIPYMES a un mercado más amplio mientras se amplía la alfabetización y la inclusión financiera del público «, dijo.

Durante la exposición, BRI presentó una variedad de programas interesantes, que van desde «multiplicar transacciones BRIMO» con premios directos para clientes, promociones de devolución de efectivo de hasta 20% en Merchant F&B y 10% de reembolso en comerciantes no F & B utilizando QRIS BRI.

Esta iniciativa recibió una respuesta positiva de los visitantes porque no solo presenta ganancias directas, sino que también fomenta los cambios en el comportamiento de la transacción hacia una sociedad sin efectivo más segura, práctica y eficiente.

Además de fortalecer la alfabetización digital, BRI también utiliza el impulso de Halal Indo 2025 para empoderar a las MIPYMA Halal asistidas por BRI que están listas para ascender en la clase. Algunas MIPYME superiores parecen mostrar productos de calidad, incluida la colección Roka (Tangerang) con sofás y manualidades de ratán, Urban Factor (DePok) con bolsas de hombres y productos de moda, Liyan Indonesia (Yakarta) con femenino y Batik Fashion Fashion, Kaula Snack Indonesia (Subang) con productos de bocadillos procesados ​​y joyas de halal y halal.

El MSME fomentado no solo obtuvo acceso al capital a través del financiamiento comercial de Kur y BRI, sino que también se ha integrado con servicios de banca digital como BRIMO, QRI y varias otras instalaciones de transacciones. Con este apoyo, BRI asegura que Halal MIPYMES pueda expandir el alcance del mercado y aumentar la competitividad a nivel mundial.

La apreciación de BRI también provino del Secretario General del Ministerio de Industria de la República de Indonesia, Eko Sa Cahyanto, quien expresó su orgullo por el éxito de Halal Indo 2025. Según él, el logro de las transacciones de hasta Rp77 mil millones y el número de visitantes que penetraron 25,000 personas fue una prueba clara del gran potencial de la industria halal en Indonesia.

«Estoy muy feliz, muy orgulloso de Halal Indo 2025, que es mucho mejor, festivo y más exitoso que Halal Indo 2024. Por lo tanto, me gustaría agradecer a Dyandra Promosindo por colaborar con el Ministerio de Industria, Patrocinadores, Participantes, Visitantes y todos los que han logrado el Halal Indo 2025», dijo en la ceremonia de cierre.