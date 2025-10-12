BRI presenta el concierto Babyface de experiencia musical de clase mundial con oferta exclusiva BRImo 25% de descuento

Jacarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk o BRI nuevamente brindando una experiencia especial al pueblo indonesio a través concierto titulado internacionalmente “Con amor de BRI presenta cara de bebé – Live in Jakarta 2025”. Esta colaboración entre BRI, Otello Asia y Enjoy Live Experience se llevará a cabo el sábado 25 de octubre de 2025 en el Estadio Internacional Beach City (BCIS) Ancol, Yakarta.

Este magnífico concierto es un momento especial para que los amantes de la música de todas las generaciones disfruten de una actuación en vivo de Babyface, una leyenda de la música mundial que ha ganado 13 premios GRAMMY. No sólo eso, el concierto también será aún más impresionante con la presencia de cuatro de los mejores cantantes de Indonesia como invitados especiales: Raisa, Marcell Siahaan, Rio Febrian y Sammy Simorangkir. Esta colaboración intergeneracional presentará una serie de canciones de amor eterno en arreglos magníficos e íntimos que están listos para sorprender a miles de espectadores.

Como socio bancario oficial, BRI presenta ofertas exclusivas para clientes y usuarios de aplicaciones. Budo. A través del programa With Love From BRI, el público puede disfrutar de un 25% de descuento en todas las categorías de entradas para conciertos de Babyface comprándolas directamente a través de la aplicación BRImo. Este período de compra de boletos promocionales es válido del 9 de octubre al 25 de octubre de 2025, siempre y cuando aún haya cupo disponible, con términos y condiciones aplicables.

El secretario corporativo de BRI, Dhanny, reveló que, como socio oficial de este concierto, BRI quiere brindar valor agregado a los clientes y a la comunidad en general a través de experiencias especiales que no solo brinden entretenimiento de clase mundial, sino que también faciliten las transacciones digitales. «A través de la aplicación BRImo, las personas pueden comprar entradas para los conciertos de Babyface de forma fácil, segura y rápida mientras disfrutan de un descuento especial del 25%», afirmó Dhanny.

«Esperamos que esta colaboración pueda fortalecer aún más la posición de BRI como un banco que continúa acompañando a los clientes en todos los aspectos de la vida, incluida la provisión de una experiencia de estilo de vida digital más significativa», añadió Dhanny.

Para obtener información, los precios de las entradas para el concierto Babyface Live in Jakarta 2025 a partir de la categoría Bronce son de 1.050.000 IDR a 2.750.000 IDR VVIP, sin incluir impuestos ni tasas administrativas. Todos los boletos tienen números de asiento y se pueden obtener a través de la plataforma oficial con una opción de pago exclusiva usando BRImo para obtener un 25% de descuento en todas las categorías durante el período del 9 al 25 de octubre de 2025.