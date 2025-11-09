Tangerang, VIVA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) continúa demostrando su compromiso de fomentar el crecimiento y la sostenibilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en Indonesia. Como banco que se centra en el empoderamiento, BRI continúa brindando apoyo real para que los empresarios de las MIPYME puedan desarrollarse y ascender de clase.

Una manifestación concreta de este compromiso es la participación de 720 MIPYMES apoyadas por la BRI en el Festival de Protección y Facilidad de Microempresas organizado por el Ministerio de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.



BRI presenta a cientos de mipymes emprendedoras fomentadas en el festival de facilidad y protección de las microempresas

Esta actividad tuvo lugar el miércoles 22 de octubre de 2025 en el centro deportivo Kelapa Dua, Tangerang Regency, provincia de Banten, y contó con la participación de un total de 1.200 microempresarios de diversas regiones y orígenes empresariales.

En su discurso, el Viceministro de MIPYMES de la República de Indonesia, Helvi Yuni Moraza, dijo que esta actividad tiene como objetivo elevar el nivel de las MIPYMES garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad de sus negocios, a través de capacitación, licencias, financiamiento y educación financiera.

«El gobierno, a través del Ministerio de las MIPYMES, continúa esforzándose por presentar varios programas concretos para fortalecer el sector de las microempresas. Un paso concreto es presentar servicios integrados en este festival para que los actores de las MIPYMES puedan acceder directamente a las diversas instalaciones que necesitan», dijo.

El Festival de Conveniencia y Protección de las Microempresas es un centro de servicios integrado que facilita a los actores de las microempresas el acceso a la legalidad, la protección legal y las instalaciones gubernamentales a las que antes era difícil llegar. Celebrado en varias regiones, este festival ha involucrado a miles de microempresarios que han venido manejando sus negocios con diversas limitaciones.

Para los empresarios de las MIPYME, los beneficios de este festival son muy reales, como la facilidad para obtener la legalidad empresarial, la protección de marcas y productos, una mayor competitividad en el mercado, una mayor confianza de los consumidores, un fácil acceso a la financiación, así como la apertura de oportunidades para asociaciones y exportaciones.

Con cada vez más microempresarios recibiendo legalidad y asistencia, se espera que las MIPYMES indonesias no sólo puedan sobrevivir, sino también ser competitivas de manera sostenible, tanto a nivel nacional como global.

En este evento, BRI también invitó a jugadores de MIPYMES capacitados a presentarse y presentar sus productos superiores a la comunidad en general. No solo como evento promocional, este festival es también un foro de educación, colaboración y empoderamiento que anima a los actores empresariales a seguir creciendo de forma sostenible.