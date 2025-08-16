BRI posee el consumo Expo 2025 en Bandung, presentando tasas de interés de Light KPR que comienzan 2.40%

VIVA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK o Bri presente BRI Consumer Expo 2025 En Mall Paskal 23, Bandung del 15 al 17 de agosto de 2025 como parte del 80º Día de la Independencia de la República de Indonesia. Esta exposición ofrece una variedad de soluciones de financiación consumidorDesde viviendas, vehículos, hasta vacaciones, con ofertas y procesos competitivos de tasas de interés que son más fácilmente accesibles para la comunidad.

Durante la exposición, Bri presentó una oferta especial para el crédito de propiedad de la vivienda (KPR) Con las tasas de interés que comienzan en 2.40% fijos tres años, más los subsidios de intereses y los premios directos valen hasta decenas de millones de rupias. No solo eso, cada transacción durante el evento también abrió oportunidades para que los clientes ganen lotería de viajes exclusiva a Corea del Sur para dos personas. Todas estas ofertas especiales están diseñadas para ayudar a la comunidad a realizar la propiedad de las viviendas, los vehículos y los estilos de vida de los sueños de una manera más ligera.

La secretaria corporativa de BRI, Agustya Hendy Bernadi, dijo que esta exposición es una forma tangible del compromiso de BRI para expandir el acceso al crédito al consumo al público. Esta implementación no solo presenta productos, sino que también refuerza la presencia de BRI para responder directamente a las necesidades financieras de la comunidad.

«El espíritu de #merdapunyarumah, no presentamos como un eslogan, sino como un compromiso concreto con BRI para presentar soluciones financieras relevantes e impactantes. Esta exposición es un medio para reunir las necesidades de la comunidad con una variedad de opciones de financiamiento fáciles, ligeras y competitivas.

Bri Consumer Expo 2025 Bandung no solo presenta productos financieros, sino también una serie de experiencias interesantes y relevantes para los visitantes. Automotive Expo presenta una variedad de marcas de vehículos de cuatro ruedas y de dos ruedas con un esquema de entrega de luz y un programa de intercambio que facilita el proceso de propiedad. Además, Travel Fair ofrece promociones competitivas nacionales e internacionales de turismo. Durante la exposición, los visitantes pueden probar las unidades de exámenes, tomar programas de entrevistas inspiradores, disfrutar de actuaciones musicales y participar en varias actividades interactivas.

Las personas que no tienen tiempo para asistir directamente pueden acceder a toda la información y las presentaciones de financiamiento a través de la página BBRI.id/Expobandung. Todo el proceso está diseñado para que se pueda hacer digitalmente, de manera rápida y segura, para que la comunidad aún pueda aprovechar toda la oferta de Expo desde cualquier lugar.

BRI Consumer Expo 2025 tendrá lugar en tres ciudades principales, a partir del 15 al 17 de agosto de 2025, continuó en el Centro de Convenciones de Yakarta el 29-31 de agosto de 2025 y cerrado en Ciputra World Surabaya del 3 al 5 de octubre de 2025.