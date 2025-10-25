BRI Peduli distribuye botes de alfabetización para mejorar la calidad de la educación en la zona costera de Tolitoli

tolitoli, VIVA – En muchas zonas costeras de Indonesia, el acceso a la educación sigue siendo difícil de lograr. Los niños tienen que viajar largas distancias, incluso a través del mar, sólo para leer libros o participar en actividades de enseñanza y aprendizaje en la escuela. Es realmente necesario el compromiso y la colaboración de varias partes para hacer realidad el sueño de los niños de las zonas costeras de recibir una educación digna.

Lea también: Lanza el logotipo del 130.º aniversario y el BRI adopta el tema ‘Un banco para todos’





BRI Peduli distribuye botes de alfabetización para apoyar el programa estatal de alfabetización infantil

BRI se preocupacomo paraguas del Programa de Responsabilidad Social y Ambiental (TJSL) de BRI, tomó la iniciativa de fomentar el progreso educativo en las regiones costeras y ultraperiféricas de Indonesia a través del Programa Alfabetización Nacional Infantil. Una forma real es la distribución. Barco de alfabetización para niños de las zonas costeras de Tolitoli Regency, provincia de Sulawesi Central.

Lea también: Con BRILiaN Village Appreciation, BRI hace realidad las aspiraciones a través del empoderamiento de las aldeas para convertirse en una fuente de crecimiento económico



En este programa, BRI Peduli colabora con la Fundación Lopie Bahari Nusantara Tolitoli, que específicamente difunde la alfabetización y la educación en las islas más alejadas de las zonas costeras o en las pequeñas islas de Tolitoli. Además del Literacy Boat, BRI Peduli también distribuyó otras instalaciones de apoyo en forma de libros de lectura, material de oficina y proyectores que se espera apoyen las actividades de alfabetización llevadas a cabo por la Fundación Lopie Bahari Nusantara Tolitoli.

El secretario corporativo de BRI, Dhanny, reveló que la distribución del programa BRI Cares for Literacy para niños nacionales en Tolitoli es una forma concreta del apoyo de BRI para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el punto número 4, a saber, garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, así como aumentar las oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

Lea también: BRI apoya el acuerdo KUR masivo para 800.000 deudores y el lanzamiento del programa de crédito para vivienda





BRI Peduli distribuye botes de alfabetización para apoyar el programa estatal de alfabetización infantil

«La provisión del Barco de Alfabetización en Tolitoli es una forma concreta de la preocupación de la BRI por el progreso de la educación en la región, especialmente en las zonas costeras. La esperanza es que este Barco de Alfabetización pueda llegar a las islas circundantes, brindando así una oportunidad para que los niños mejoren su alfabetización a través de la lectura», dijo Dhanny.

Enfatizó que la base principal para lograr la gran visión de una Indonesia dorada radica en mejorar la calidad de la educación inclusiva y equitativa. Por lo tanto, en un espíritu de cooperación mutua y nacionalismo, la BRI continúa contribuyendo a crear una generación superior, inteligente y dura.

Por otro lado, Fandy Lamaming, presidenta de la Fundación Lopie Bahari Nusantara Tolitoli, reveló que la existencia del Literacy Boat es muy importante para acelerar la movilidad dentro y fuera de la isla para que el movimiento de alfabetización en varios puntos del área de Tolitoli Regency pueda funcionar de manera óptima. Aparte de eso, el Literacy Boat de BRI Peduli también puede utilizarse como medio de transporte para estudiantes y profesores de todas las islas de la región.

«Estamos muy agradecidos por la ayuda de los barcos, motores e instalaciones de BRI Peduli. Esta ayuda ha hecho que el programa Tolitoli Pustaka Boat funcione sin problemas. Ahora podemos navegar con seguridad a las islas exteriores, los niños están contentos con los libros nuevos y por las noches disfrutan de películas educativas. Los sueños se hacen realidad», dijo.