BRI nombrado uno de los emisores de gran capitalización con la mejor implementación de GCG en el premio IICD 2025

Jacarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk o BRI Una vez más recibió reconocimiento por la implementación del Buen Gobierno Corporativo (GCG). En el evento 16 CD Conferencia y premio de gobierno corporativo 2025 en el salón de baile del hotel Pullman Thamrin, Yakarta (15/9/2025), BRI figuraba como una de las empresas de la lista Top 50 Emiten con Capitalización de mercado Grandes (plcs de gran capitalización).

Este reconocimiento lo otorga el Instituto Indonesio de Dirección Corporativa (IICD) a las empresas públicas que se considera que tienen capacidades superiores y son consistentes en la implementación de prácticas de GCG saludables, transparentes y orientadas a la sostenibilidad.

La evaluación se llevó a cabo de forma independiente en 200 emisores públicos que cotizan en la Bolsa de Valores de Indonesia utilizando la metodología ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) 2023.

El director de Cumplimiento y Capital Humano de BRI, Ahmad Solichin Lutfiyanto, dijo que otorgar Este es un estímulo positivo para la Compañía. «La inclusión de BRI en la lista de los 50 principales emisores de gran capitalización refleja nuestros esfuerzos continuos para crear un negocio con integridad a través de una gobernanza sólida. Creemos que implementar GCG no es sólo una obligación, sino también la base para respaldar un crecimiento empresarial superior y sostenible», dijo.

Director de Capital Humano y Cumplimiento BRI Ahmad Solichin Lutfiyanto

Esta apreciación muestra que BRI continúa comprometido a mantener los estándares de gobierno corporativo con los principios de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento (GRC). Esto respalda los pasos de BRI para construir un negocio sostenible manteniendo al mismo tiempo la confianza pública.

«Continuaremos manteniendo la coherencia al priorizar una gobernanza transparente y responsable. BRI cree que el éxito a largo plazo no solo está determinado por el desempeño financiero, sino también por el compromiso de administrar un negocio responsable y orientado a la sostenibilidad», añadió Solichin.

Con el tema «Construir resiliencia a través de la buena gobernanza: prosperar en tiempos turbulentos», el IICD enfatiza la importancia de una gobernanza corporativa sólida para fortalecer la resiliencia empresarial en medio de la dinámica global. El presidente general del IICD y presidente general del Instituto Indonesio de Gobernanza Pública (IIPG), Rudiantara, dijo que las buenas prácticas de gobernanza pueden ser el principal apoyo para la resiliencia de las empresas.