Bri Life Light Harvest

Yakarta, Viva – Pt Asuransi Bri Life Nuevamente demuestra su trabajo. En la prestigiosa 38a Asociación de Seguros de Vida Indonesia (Aaji) de la 38ª Asociación de Seguros de Vida Indonesios (Aaji), los mejores agentes ganaron una serie de premios prestigiosos.

Con el tema «Swara Adhikarya Negeri», Taa-Aaji 2025 se convirtió en un impulso importante para la industria de seguros de vida para aumentar la profesionalidad de los vendedores, así como en un foro de inspiración, educación y colaboración.

El director de Bri Life Aris Hartanto enfatizó que este premio era un reflejo del compromiso sostenible de la compañía en la preparación de vendedores fuertes e inspiradores.

«El agente es nuestra cabeza de lanza. No solo venden productos, sino que también proporcionan una sensación de seguridad y un futuro más cierto para cada cliente. Por lo tanto, Bri Life continúa aportando apoyo en forma de capacitación, plataformas digitales, a un sistema de reclutamiento moderno», dijo a través de declaraciones oficiales, viernes 22 de agosto de 2025.

Agentes de vida de Bri que ganaron premios:

• Tres Zozrotulkholida – Rango 1 Top Agent Bancassurance por política

• Nella Lembong – Rango 1 Agente de líderes principales por reclutamiento

• Ari Purnairwan – Rango 4 Top Agent Bancassurance por Premium

• Fuji Astiti Pranata – Rank 7 Top Rookie Agent by Premium

Además del seguro de vida convencional, Bri Life también registró un logro brillante en la industria de seguros de la sharia.

En la Convención y Premios de Seguros de la Sharia 2025 (SICA) en poder de la Asociación de Seguros de la Sharia de Indonesia (AASI). Bri Life ganó seis prestigiosos premios a través de sus mejores agentes:

• Fani Gunawan – Rango 1 Top Agent by Policy

• Kolman Ki Agung – Rank 1 Top Agent by Premium y Rank 3 Lo mejor del mejor agente Shariah Indonesia

• Candra Do’an – Rango 1 Top líder por prima

• Magfira – Rango 1 Top Novato Agent by Policy

• Fuji Astiti Pranata – Rank 1 Top Rookie Agent by Premium

El director de marketing de BRI, Life Sutadi, enfatizó que este logro demostró la consistencia de la compañía en la presentación de servicios competitivos de seguros de la sharia.

En la actualidad, Bri Life tiene más de 3.500 agentes con licencia y 28 oficinas de servicios repartidas por Indonesia.

«Ser un agente no es solo una profesión, sino una llamada noble. Los agentes están presentes para ayudar a los clientes en tiempos difíciles, mientras que les ayudan a planificar un futuro más seguro. Por eso llamamos a los agentes como inspiración para la comunidad», explicó.