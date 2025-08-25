BRI lanza la tarjeta de débito Bri X IndoDax Co-Branding, fortaleciendo la inclusión financiera digital en Indonesia

VIVA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK o Bri Continúe enfatizando su posición como pionero de los servicios financieros digitales en Indonesia. En un esfuerzo por fomentar la inclusión financiera y la alfabetización tecnológica, BRI estableció una colaboración estratégica con IndoDax, la mayor composición de plataformas de compra y venta de activos criptográficos en Indonesia, a través del lanzamiento tarjeta de débito CO-Branding Bri X IndoDax.

Esta iniciativa se dirige a la comunidad experta en tecnología, usuarios de activos digitales y jóvenes que necesitan servicios bancarios modernos, seguros y eficientes. A través de este último producto, BRI presenta la facilidad de transacciones con varias características superiores diseñadas específicamente para los clientes de IndoDax.

Los clientes de IndoDax que abran cuentas BRI obtendrán una tarjeta de débito exclusiva con varias características, incluidas las tarifas de transacción de tarjetas gratuitas, el acceso gratuito a 12 monedas para admitir transacciones a través del país y obtener reembolso de hasta Rp 100,000 y AirDrop adicional de reembolso 25,000 IDRX con la colocación de fondos que comienzan desde RP1 millones.

Además, los clientes también obtienen un seguro de accidente hasta el 250% del saldo máximo de la cuenta de RP150 millones y el acceso a los programas de lealtad de BRI e IDODAX con varias promociones y beneficios atractivos.

El proceso de activación de la tarjeta también está diseñado fácil y sin problemas, comenzando desde la apertura de una cuenta con marcas especiales, enviando datos a IndoDax, a la emisión del token de recompensa como parte de un ecosistema digital integrado.

Para fortalecer la exposición de este programa, BRI junto con IndoDax será coanfitrión en el Coinfest Oficial Asia 2025 que se celebró el 22 de agosto de 2025 en Bali. Coinfest Asia es un evento internacional que reúne a las comunidades blockchain, startup, inversor y entusiastas digitales.

El Director de Financiación de la Red y Minoristas, Bri Aquaris Rudianto, reveló que a través de esta colaboración, Bri quiere mostrar como un banco adaptativo para el desarrollo de la tecnología y las tendencias de las necesidades modernas de los clientes.

«La presencia de la tarjeta de débito Bri X IndoDax Co-Branding es nuestro paso concreto para apoyar el crecimiento de la alfabetización de activos digitales en Indonesia», dijo.

Se proyecta que este programa sea un catalizador para aumentar los fondos de terceros (CASA) y los ingresos basados ​​en tarifas de BRI. Además, esta iniciativa está en línea con la estrategia de Bri para expandir la base de nuevos clientes, alentar el crecimiento de los ecosistemas digitales y el fortalecimiento de la inclusión financiera en Indonesia.

«El lanzamiento de la tarjeta de débito Bri X IndoDax Co-Branding es una prueba clara de la transformación de Bri en la presentación de innovaciones financieras digitales que son relevantes para las necesidades de las generaciones modernas. A través de esta colaboración, BRI no solo amplía el acceso a los servicios bancarios basados ​​en tecnología, sino que también fortalece su posición como un banco universal», concluyó Aquarius.