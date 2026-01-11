BRI KUR se convierte en el salvador, este negocio de Angkringan está aumentando y creciendo

VIVA – La pérdida de su trabajo no hizo que Heddy Pamungkas, residente de Karang Kebon Utara, Semarang, se diera por vencido ante la situación. Para tener una nueva fuente de ingresos, Heddy decidió abrir un negocio culinario llamado Angkringan Moses. Gracias a su perseverancia y apoyo de People’s Business Credit (KUR) BRIel negocio podrá seguir creciendo, los clientes aumentarán y se ayudará a la economía familiar.

Según él, el negocio del angkringan tiene buenas perspectivas porque hay mucha gente interesada en él, aunque tiene muchos obstáculos. «En ese momento estaba ocupado y en mi opinión podría ser un negocio a largo plazo. Este negocio tiene un gran potencial, pero no es inmune a una serie de desafíos como la lluvia, porque vendemos al costado de la carretera principal. Aparte de eso, a veces hay gente que es traviesa (molesta)», dijo.

Por parte del cliente, es incierto. El gran tráfico rodado no siempre es directamente proporcional a los compradores. Aun así, la ubicación estratégica cerca del hotel se convierte en realidad en una nueva oportunidad para que Angkringan Moses amplíe el segmento de clientes desde los que están de paso hasta los huéspedes del hotel.

«La evolución es que siempre hay nuevos clientes. Pero lo que se llama ventas no está garantizado todos los días. Para las ventas diarias, es fluido, aunque a veces hay un ligero descenso. Gracias a Dios, todavía se puede decir que es fluido», añadió.

Con el paso del tiempo, Heddy empezó a sentir que había muchas necesidades que debía satisfacer de inmediato. Por sugerencia de un vecino, Heddy se atrevió a postularse. BRI KUR. Con un proceso rápido y sin garantías adicionales, Heddy logró recibir fondos KUR por valor de 15 millones de IDR. Los fondos del KUR se utilizan en su totalidad para desarrollar el angkringan.

«Me enteré de BRI KUR por un vecino que me aconsejó que intentara solicitar KUR. El proceso fue rápido, se completó en un día. Esa noche presenté la solicitud y me hicieron una encuesta, al día siguiente me pidieron que fuera a la oficina, firmara y me desembolsaron inmediatamente. Utilicé los fondos de KUR para conseguir galletas saladas, agregar una mesa y reemplazar utensilios viejos», dijo.

El impacto de la ayuda de KUR se hizo sentir inmediatamente. Las instalaciones de transporte de Moses son más ordenadas, los carritos son mejores y el nuevo equipo hace que la apariencia sea más atractiva, especialmente para los clientes del hotel que pasan por su ubicación comercial.