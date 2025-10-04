Bri invita a los residentes de Surabaya a encontrar viviendas y vehículos soñados en el consumidor de Bri Expo 2025

VIVA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK nuevamente mantuvo a un consumidor Bri Expo 2025 que tuvo lugar del 3 al 5 de octubre de 2025 en el Ciputra World Mall Surabaya. Este evento es parte de los esfuerzos de BRI para fortalecer la penetración comercial en el segmento de consumo a través de la provisión de servicios de financiamiento que son fácilmente accesibles para la comunidad.

Un total de 34 desarrolladores de propiedades participaron en este evento presentando una variedad de opciones residenciales. Además, hay once marcas líderes de vehículos que participan presentando unidades de elección para las personas que buscan vehículos soñados. Los clientes también pueden disfrutar de otras ofertas interesantes, como la feria de viajes, los socios de alimentos y bebidas comerciales y comerciantes de Home & Living.

El Secretario Corporativo de BRI, Dhanny, reveló que este evento fue parte de los pasos de la compañía para expandir el negocio del consumidor BRI al público a través de un enfoque inclusivo y abierto.

«Al presentar varias soluciones financieras en un evento integrado, este evento se convierte en una plataforma que brinda experiencia y conveniencia para que los clientes accedan directamente a varios productos y servicios para el financiamiento del consumidor BRI», dijo Dhanny.

Las ofertas que se presentaron durante la exposición fueron diseñadas para proporcionar fácil acceso a la financiación ligera y competitiva. Los productos de crédito de propiedad de la vivienda de BRI (KPR) se ofrecen con tasas de interés que van desde 1.13% fijadas por un año, pagos bajos a partir del 0% y los costos administrativos y de provisión. El Programa de Crédito de Vehículos Motorizado (KKB) se ofrece con 0% de interés para los tenores de 6 y 12 meses, así como otros seguros adicionales gratuitos.

También se presentaron varios programas promocionales para completar la experiencia de transacción durante la exposición. Las ofertas de Travel Hot Deals ofrecen una variedad de beneficios atractivos para los clientes que realizan transacciones utilizando tarjetas de crédito, su nombre es el reembolso de hasta Rp5 millones y cuotas del 0% hasta 36 meses. Los clientes que realizan transacciones durante la Expo tendrán la oportunidad de obtener un boleto de viaje a Corea del Sur para dos personas y también varios premios atractivos por valor de decenas de millones de rupias.

Además, varias actividades interactivas también se animan Consumer Bri Expo 2025A partir del taller temático, la sesión de TalkShow, hasta el área de prueba de manejo que brinda oportunidades para que los visitantes prueben el vehículo de ensueño directamente. La atmósfera de la exposición también será más animada con la presencia de los principales artistas, incluidos Juicy Luicy, D’Amiv y Tulus que están programados para actuar en el escenario principal como parte del entretenimiento que está integrado con toda la actividad.