BRI invita a la generación joven a proteger el ecosistema ambiental mediante la plantación de manglares y la gestión de desechos plásticos

Jacarta –La cuestión del cambio climático es actualmente una preocupación mundial por su amplio impacto en los aspectos medioambientales, sociales y económicos. Esta condición requiere conciencia colectiva y acción real de diversas partes para mantener la sostenibilidad ambiental, incluido el papel activo del mundo de la educación en inculcar el valor del cuidado del medio ambiente desde edades tempranas.

Lea también: Despertando el espíritu empresarial, BRI presenta a jóvenes emprendedores BRILiaN 2025 para mejorar las pymes



El 24 de octubre de 2025 que también se conmemora como Día Mundial de la Acción Climática, BRI Peduli como paraguas del Programa de Responsabilidad Social y Ambiental (TJSL) realiza actividades educativas y acciones de mitigación del cambio climático para estudiantes escolares. Esta activación se llevó a cabo, entre otras cosas, mediante la plantación de manglares en Muara Gembong, Kab. Bekasi, en el que participaron estudiantes de SMP Negeri 1 Muara Gembong, así como actividades educativas sobre la gestión de residuos plásticos en el Sitio de Eliminación Final (TPA) de Berahan Kulon, Kab. Demak, provincia. Java Central, con la participación de estudiantes de SMA Negeri 1 Wedung.



BRI se preocupa por educar a los estudiantes sobre la gestión de residuos plásticos en Berahan Kulon TPA, Demak

Lea también: Acelerando la actualización de las mipymes, LinkUMKM BRI registra 13,6 millones de usuarios



En la actividad de plantación de manglares, los estudiantes de SMP Negeri 1 Muara Gembong recibieron educación interactiva sobre la importancia del ecosistema de manglares para mantener el equilibrio ambiental y mitigar el cambio climático. La educación de los estudiantes se continuó con acciones ambientales reales a través de la siembra directa de manglares con la orientación de los asistentes.

Mientras tanto, en las actividades educativas sobre gestión de residuos plásticos, los estudiantes reciben educación interactiva destinada a aumentar el conocimiento y la conciencia sobre los impactos negativos de los residuos plásticos en el medio ambiente. Los estudiantes fueron invitados a ver de primera mano el proceso de procesamiento de residuos plásticos en Eco Hec Brick en Berahan Kulon TPA, Kab. Demak, provincia. Java Central. Eco Hec Brick es un producto del procesamiento de residuos plásticos que será utilizado como rompeolas en la costa del Distrito. Demak.

Lea también: BRI abre el acceso financiero y fomenta la economía de la aldea de Padang Mantinggi a través de la Cooperativa Roja y Blanca Agente BRILink



El secretario corporativo de BRI, Dhanny, reveló que el Día Mundial de Acción Climática es un impulso para asumir un papel en la protección de la tierra y el equilibrio del ecosistema. En medio de estos desafíos, hay una gran esperanza que surge del entusiasmo de la generación más joven.

Esta actividad también apoya el logro del 13º Objetivo de Desarrollo Sostenible (TPB), a saber, Manejo del Cambio Climático, así como también apoya la Asta Cita Número 8 del Gobierno, a saber, Armonía Ambiental, Cultura y Tolerancia Religiosa.