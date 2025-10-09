BRI Insurance registra primas brutas de 3,12 billones de IDR hasta el tercer trimestre de 2025, este segmento se convierte en el principal contribuyente

Jacarta – PT BRI Seguro Indonesia (Seguro BRI) publicado otorgar bruto por valor de 3,12 billones de IDR y dos 467 mil millones de IDR netos hasta el final del trimestre III-2025. En medio de la dinámica económica y la implementación de nuevas normas contables, la empresa aún puede mantener un margen de beneficio del 15 por ciento y resultados suscripción 31,23 por ciento.

Lea también: Al ampliar el acceso al mercado y la alfabetización, BRI Asuransi fortalece la sinergia con los agentes



Todos los indicadores de salud financiera, incluidos margen de beneficio, ratio de siniestralidad, rendimiento técnico, rentabilidad sobre el capital (ROE), y relación combinada, registrado como superior al promedio de la industria, lo que confirma la calidad constante del desempeño y la gestión de riesgos. Este logro fortalece la posición de BRI Insurance como una de las compañías nacionales de seguros generales con rentabilidad y crecimiento sostenibles.

El director presidente de BRI Insurance, Rahmat Budi Legowo, dijo que este logro refleja la eficacia de la estrategia de diversificación llevada a cabo por la empresa de manera constante. Esto también demuestra que la resiliencia del desempeño de BRI Insurance en medio de la presión económica es el resultado de la disciplina en la gestión de riesgos y la eficiencia operativa sostenible.

Lea también: Las tendencias en seguros de la Sharia están creciendo, centrándose en la protección de la herencia financiera



«El desempeño positivo de BRI Insurance hasta el tercer trimestre de este año confirma nuestra fortaleza fundamental y nuestra capacidad para mantener la rentabilidad en medio de ajustes al PSAK 117. El crecimiento en los segmentos micro y corporativo es una prueba clara de que la estrategia de diversificación que estamos implementando está funcionando bien», dijo Budi, citado en su comunicado, el jueves 9 de octubre de 2025.

Lea también: 15 empresas estatales de seguros y reaseguros se fusionarán en 3 empresas, Danantara revela las etapas



Explicó que en términos de cartera, el segmento inmobiliario fue el principal aportante con una porción del 49,55 por ciento del total de ingresos por primas. Los canales de bancaseguros y corporativos siguen dominando los ingresos.

Mientras tanto, los segmentos micro y ultra micro mostraron un crecimiento del 10,30 por ciento. Esto fomenta mayores ganancias al tiempo que fortalece el compromiso de BRI Insurance con el desarrollo de la inclusión financiera nacional.

Luego, hasta septiembre de 2025, los microseguros han aportado el 23% del total de la cartera de negocios. El segmento corporativo también registró un sólido crecimiento del 15,62%, lo que refleja la creciente confianza de los actores de la industria en la capacidad y los servicios de protección de BRI Insurance.

Aunque el desempeño financiero general en septiembre todavía estaba ligeramente por debajo del Plan de Trabajo y Presupuesto (RKA) debido al impacto de la implementación del PSAK 117 que suprimió el registro de ganancias, las perspectivas para fin de año siguen siendo optimistas. Rahmat Budi Legowo añadió que la compañía tiene como objetivo primas brutas superiores a 4,5 billones de rupias para finales de 2025, centrándose en la calidad y el crecimiento sostenible.