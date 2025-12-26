BRI Insurance proporciona evidencia de que los seguros pueden reducir el riesgo financiero en el mundo empresarial

Jacarta – PT BRI Seguro Indonesia (Seguro BRI) pagó reclamaciones de seguros de equipo pesado por valor de 656.522.256 IDR al Sr. Martinus, propietario de PT Gemilang.

La reclamación se presentó debido a un incidente de accidente que involucró una unidad excavadora perteneciente a PT Gemilang que ocurrió el 12 de septiembre de 2025, cuando mientras realizaba trabajos de elevación de la carretera, la base de soporte de la unidad (estera) experimentó un desplazamiento técnico que provocó que la unidad cayera a una zanja.

Después del incidente, el equipo de BRI Insurance llevó a cabo inmediatamente una encuesta y un proceso de verificación para garantizar que el manejo de reclamos se llevara a cabo de acuerdo con los procedimientos aplicables y los estándares de servicio rápido.

El reclamo fue entregado simbólicamente por Muhammad Aqbar como jefe de la sucursal (BOH) BRI Banjarmasin Ahmad Yani al Sr. Martinus. También estuvieron presentes en la ceremonia representantes de BRI y BRI Insurance para presenciar pruebas concretas de protección de activos de los clientes.

«Me gustaría agradecer a BRI y BRI Insurance por el servicio de reclamaciones tan fácil, rápido y receptivo. Este pago de reclamaciones realmente nos ayuda a mantener la estabilidad. financiero empresa y nos permite continuar las operaciones comerciales sin obstáculos importantes», dijo Martinus, propietario de PT Gemilang, citado en su declaración, el viernes 26 de diciembre de 2025.

Muhammad Aqbar, BOH BRI Banjarmasin Ahmad Yani, enfatizó que el seguro contra pérdidas es un instrumento crucial para los empresarios, especialmente en áreas con características geográficas desafiantes como Kalimantan.

«Este desastre es un recordatorio de la importancia de la mitigación. riesgo. A través del seguro, los riesgos financieros que afectan a los clientes pueden resolverse de manera que no interrumpan el flujo de caja u otras obligaciones. «Esto crea un ecosistema empresarial más seguro y sostenible», afirmó Muhammad Aqbar.

Hari Sumbono, director de sucursal de BRI Insurance Banjarmansin, expresó su agradecimiento a los clientes por elegir BRI Insurance para proteger su negocio. «BRI Insurance siempre estará listo para brindar un servicio rápido, fácil y confiable a los clientes para proteger sus activos comerciales», dijo Hari.

BRI Insurance continúa comprometido a ampliar la educación sobre seguros en todos los niveles de la sociedad. Al centrarse en un fácil acceso a la compra de productos y un proceso de reclamaciones transparente, la empresa se esfuerza por ser un socio confiable para los actores comerciales en Indonesia.