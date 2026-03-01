BRI Insurance envía asistencia para equipos y costos operativos a 2 fundaciones

Jacarta – PT BRI Indonesia Insurance (BRI Insurance) vuelve a mostrar su compromiso social a través del programa de Responsabilidad Social y Ambiental (TJSL) en el mes de Ramadán.





Los días 26 y 27 de febrero de 2026, BRI Insurance distribuyó ayuda para equipamiento escolar y costos operativos a dos fundaciones, a saber, la Fundación Ridho Berkah Sejahtera en Cipayung, Este de Yakarta y la Fundación Baitul Yatama Jakarta (Bayata) en Penjaringan, Norte de Yakarta.

Los primeros auxilios fueron entregados directamente por el Director Principal de Seguros BRI, Budi Legowo, a Ustad Rahmat como representante de la Fundación Ridho Berkah Sejahtera en Cipayung, al este de Yakarta.

En su discurso, Budi subrayó que esta acción era una forma de apoyo real al futuro de los niños de la nación.







BRI Insurance envía ayuda a 2 fundaciones

«Esperamos que esta asistencia pueda ser útil para los niños y facilitar las operaciones de la fundación. También agradecemos a la Fundación Ridho Berkah Sejahtera por recibir muy bien a BRI Insurance y darnos la oportunidad de compartir con los niños de esta fundación. Espero que la asistencia brindada por BRI Insurance pueda ser útil para todos los niños aquí y pueda ayudar a facilitar las actividades operativas de la Fundación Ridho Berkah Sejahtera», dijo Budi en su declaración escrita, el domingo 1 de marzo de 2026.

Ustad Rahmat, como representante de la Fundación Ridho Berkah Sejahtera, está muy agradecido porque BRI Insurance realmente se preocupa por las necesidades de equipamiento escolar de los niños de la fundación. Espera que la asistencia brindada por BRI Insurance pueda ser un estímulo para que los niños de la fundación logren sus sueños.





«Gracias a BRI Insurance por toda la asistencia brindada a la Fundación Ridho Berkah Sejahtera, realmente nos sentimos ayudados por esta asistencia. Esperemos que en el futuro la asistencia brindada por BRI Insurance mejore aún más a los niños y las actividades operativas de la fundación», dijo Ustad Rahmat.

En un lugar diferente, Benny Imam Syafii, como Comisionado Independiente de Seguros BRI, brindó asistencia directa a Lukmanul Hakim como representante de la Fundación Baitul Yatama de Yakarta (Bayata).

«Nosotros, como representantes de BRI Insurance, estamos muy agradecidos porque nuestra llegada fue recibida calurosamente por las damas, caballeros y niños de la Fundación Baitul Yatama Jakarta (Bayata). Hoy estamos aquí para brindar asistencia con equipo escolar y fondos para ayudar con las actividades diarias de la fundación», dijo Benny.

«Gracias BRI Insurance por brindar asistencia a la Fundación Baitul Yatama Jakarta (Bayata). Esperamos que esta asistencia pueda aliviar la carga de los niños que quieren alcanzar sus sueños, y también será una bendición para BRI Insurance», dijo Lukmanul Hakim.