Bri inaugura las sucursales en Taipei, brindando servicios financieros para 360 mil PMI en Taiwán

VIVA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK o Bri Expandió oficialmente su alcance de servicio bancario a Taiwán y Asia Oriental a través de la apertura Bri Taipei Branch Ubicado en el número 166, Sec. 3, Nanjing East Road, distrito de Zhongshan, ciudad de Taipei, Taiwán. Esta es una estrategia BRI para alcanzar un gran segmento de mercado potencial, dado que el volumen de transacciones comerciales y de remesas entre Taiwán-Indonesia continúa aumentando.

Leer también: Super APP BRIMO Translucent 42.7 millones de usuarios y registra un volumen de transacción de RP3,231 billones, fomenta el aumento de los fondos baratos



Mientras tanto, el gran lanzamiento de la sucursal de Bri Taipei fue asistido por el presidente de BRI, el director de Hery Gunardi, director de tesoro e internacional de Banca Bri Farida Thamrin junto con representantes de la Oficina de Comercio y Económica de Indonesia (KDEI) Taipei Arif Sulistyo en la oficina sucursal de Bri Taipei el viernes (8/8/2025).

Leer también: Tiene muchas sucursales, este agente propiedad de este joven de Lahat abre trabajos para los residentes locales



En sus comentarios, el director gerente de Bri, Hery Gunardi, dijo que la existencia de la rama extranjera de la sucursal de Bri Taipei fortalecería el papel de PMI (trabajadores migrantes indonesios) como la fuerza impulsora de la economía regional. «Como la única sucursal de Indonesia en Taiwán, la sucursal de Bri Taipei está lista para convertirse en un centro de servicio bancario integral, especialmente para alrededor de 360 mil pmis trabajando en Taipei a través de servicios de remesas, depósitos e inversiones para la planificación futura», explicó Hery Gearardi.

A través de su presencia, Bri Taipei Branch ofrece soluciones financieras integradas, que van desde productos de ahorro, financiamiento, hasta servicios de remesas. Además, esta sucursal también presenta una serie de nuevas iniciativas, como el servicio de licencia FX Advance FX para facilitar a los clientes en la realización de transacciones de divisas, así como el lanzamiento de tarjetas BRI ATM que pueden usarse en la red bancaria de Taiwán.

Leer también: Sinergi Bri y Indogrosir presentan innovaciones de transacciones, apoyo a las MIPYME y minoristas modernas



«Además, también planificamos la sucursal de Bri Taipei para convertirse en una puerta de inversión de Taiwán a Indonesia que puede ayudar a los inversores a invertir directa e indirectamente. Con un valor de inversión de rendimiento más competitivo, sin duda atraerá a los inversores de Taiwán a invertir en Indonesia», agregó Hery.

En la misma ocasión, el jefe de la oficina económica y comercial de Indonesia (KDEI) en Taipei, Arif Sulistiyo, espera que la presencia de BRI en Taiwán pueda fortalecer aún más las relaciones económicas entre Indonesia y Taiwán. Registrado, cantidad diáspora Indonesia en Taiwán actualmente llega a casi 400 mil personas, lo que lo convierte en la tercera más grande después de Malasia y Arabia Saudita, con la mayoría de PMI que trabajan como cuidadores y trabajadores de fábricas.

«El PMI formal que trabaja en la fábrica obtiene un salario de 28,590 NTD (equivalente a 14 millones de rupias), mientras que las trabajadoras domésticas informales de PMI obtienen alrededor de 20,000 NTD (equivalente a 10 millones de rupias). Cada mes, 4 mil a 6 mil personas solo llegan a Taiwán. Estos trabajadores migrantes también envían dinero a sus familias en Indonesia. Remitance desde Taiwan a Taiwan a Taiwan. de Rupiah por año «, dijo Arif.

Tenga en cuenta que la sucursal de Bri Taipei ha embolsado un permiso operativo como un principio minorista completo de la licencia de la sucursal bancaria de la Autoridad de Taiwán desde 2021. Con esta licencia, esta sucursal puede proporcionar varios servicios bancarios, incluidos ahorros, préstamos, remesas, finanzas comerciales y tesorería.

Con el tiempo, Bri Taipei Branch continuó desarrollando sus servicios. En el futuro, habrá 2 nuevos productos para proporcionar comodidad y opciones más amplias para los clientes. Primero es Brimo Taiwán, que será un banco de súper banco y permitirá a los clientes hacer varias transacciones (incluidas las remesas a Indonesia) fácilmente, cuando y en cualquier lugar. En segundo lugar, Bri Taipei Future Saving, un programa de ahorro de tiempo en el nuevo dólar de Taiwán (NTD) con el esquema de ahorro de entrega en un período de 12, 24 o 36 meses.

El desarrollo de servicios en Taiwán complementa la presencia de BRI en varios países a través de la Red de Oficina Internacional. Hasta ahora, BRI ha registrado varias oficinas dispersas en varios países. Las sucursales incluyen la Agencia BRI New York (BRI), Bri Singapur Branch (BRISG), la Oficina Representativa de Bri Hong Kong (Bri Hkro) y Bri Timor Leste Branch (Britl) y Bri Cayman Island Branch (BRICIB).