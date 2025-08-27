Bri ganó un premio en el premio Kehati ESG 2025, prueba concreta de compromiso financiero sostenible

VIVA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK o Bri Continúe fortaleciendo su posición como uno de los principales actores en financiamiento sostenible en el sector financiero nacional. El compromiso a largo plazo de BRI con el principio de sostenibilidad ha sido reconocido Premio Kehati ESG 2025. En el evento organizado por la Indonesia Biodiversity Foundation (Kehati), Bri fue nombrado ganador en el sector de financiamiento de deuda y proyectos en la categoría de emisor/prestatario.

La apreciación se da a las instituciones financieras que se consideran consistentes en la construcción de una estructura de financiación basada en la sostenibilidad y fomentan un impacto concreto en el desarrollo sostenible. Hasta el final del segundo trimestre de 2025, los fondos mayoristas totales recaudados por BRI a través de un instrumento de financiamiento basado ESG alcanzó Rp73.45 billones, equivalente al 65.65% del financiamiento mayorista total. La cartera incluye bonos de sostenibilidad, tres etapas de bonos verdes, seguros basados ​​en la inclusión, repose ESG, préstamos vinculados a la sostenibilidad, préstamos sociales y bonos sociales.

En emisión de bonos basados ​​en sostenibilidadBRI se refiere a los estándares aplicables, incluido el POJK No. 60 de 2017 relacionado con la emisión y los requisitos de los efectos de la visión ambiental (Bond Green) que se actualiza a través de POJK No. 18 de 2023 relacionados con la emisión y requisitos de los efectos de la deuda y/o Sukuk basada en la sostenibilidad. No solo se refiere a las regulaciones nacionales, BRI también se guía por directrices que publican instrumentos de bonos emitidos por la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA). Al referirse a las disposiciones y estándares aplicables, BRI asegura que la emisión de bonos se lleva a cabo de manera transparente y de cuenta, a partir de la selección de proyectos financiados, la gestión de los resultados de los fondos, a informar impactos medibles.

Cada año, BRI emitió un informe de impacto que contiene la asignación de los resultados de la publicación de bonos verdes a través del informe de sostenibilidad. La financiación recolectada por BRI a través del Bono Verde, se canalizó al sector Kubl (actividades comerciales orientadas al medio ambiente), a saber, la nueva energía renovable y la gestión de recursos biológicos y tierras sostenibles. Además, la distribución también se lleva a cabo a través del sector social destinado a crear empleo y alentar el empoderamiento económico.

Basado en el informe de impacto de 2024, el financiamiento de nuevos proyectos de energía renovable respaldadas por BRI tiene el potencial de producir 5.6 millones de MWR Energía renovable por año y evitar emisiones de gases de efecto invernadero hasta 3.9 millones de toneladas de Co₂e por año. Desde el lado social, se estima que la distribución de la asignación de bonos verdes ha creado más de 21,500 nuevos empleos en el segmento MSME (empresas micro, pequeñas y medianas).

En 2025, Bri volvió a emitir un instrumento continuo, a saber, el enlace social por valor de RP5 billones. El Bond Bond Social Framework establece 6 (seis) categorías de proyectos que cumplen con los requisitos a financiar, incluida la infraestructura básica asequible, el acceso a servicios esenciales, vivienda asequible, creación de empleo, seguridad alimentaria y sistema de alimentos sostenibles, progreso socioeconómico. La asignación de bonos sociales se distribuirá mediante el financiamiento al segmento MIPYME.

Las iniciativas para la recopilación de fondos basados ​​en la sostenibilidad llevados a cabo por BRI también tienen como objetivo contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible (Objetivos de desarrollo sostenible/ODS), especialmente en el propósito No. 7 – Energía limpia y asequible, Propósito No. 13 – Manejo del cambio climático, así como el propósito No. 8 – Empleos decentes y crecimiento económico.

El Director de Capital Humano y Cumplimiento, Bri A. Solichin Lutfiyanto, reveló que este premio refleja el reconocimiento de la consistencia de Bri en la integración del principio de sostenibilidad en las prácticas comerciales que tienen un impacto significativo en la economía, el medio ambiente y la comunidad. Hizo hincapié en que la sostenibilidad no se lleva a cabo como una obligación, sino una parte integral de la toma de decisiones estratégicas en todas las líneas y operaciones de negocios de la empresa.

«Este premio confirma el papel de BRI para alentar las prácticas de financiamiento sostenible en Indonesia. No analizamos nuestra obligación, sino como un marco de transformación para fortalecer la resistencia de los modelos comerciales y aumentar las contribuciones al desarrollo nacional. Creemos que solo las instituciones pueden colocar la sostenibilidad como una ventaja estratégica que seguirá siendo relevante en la dinámica de la industria financiera global», dijo.

En el índice de Sri-Kehati, BRI se incluye en las filas de los líderes del sector de ESG Quality 45 y ESG, lo que confirma la consistencia de la empresa en la integración del principio de sostenibilidad en cada estrategia comercial. Este logro confirmó el papel estratégico de BRI como un impulsor del crecimiento inclusivo que está en línea con los esfuerzos para mantener la sostenibilidad para las generaciones futuras.