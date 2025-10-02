BRI fortalece la inclusión financiera a través de 1 millón de agentes de Brilink, transacciones récord de RP1,145.22 billones

VIVA – Como parte del compromiso de fortalecer inclusión financiera National, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK (Bri) continúa fortaleciendo el papel estratégico de la red Agenbrilink Como el pilar principal para proporcionar acceso a servicios bancarios a áreas remotas del país. Durante el período de enero a agosto de 2025, el volumen de transacciones llevadas a cabo a través de AgentBilinks había alcanzado Rp1,145.22 billones con un total de más de 734 millones de transacciones. La cantidad de esta transacción fue respaldada por el apoyo de más de 1 millón de agentes activos repartidos en 66,691 aldeas, o equivalente al 80.96% de las aldeas totales en Indonesia.

El Secretario Corporativo de BRI, Dhanny, dijo que el papel de AgentBrilinks hizo que los servicios de BRI fueran más inclusivos y capaces de llegar a áreas que no habían sido atendidas previamente de manera óptima por las redes de oficinas convencionales.

«Vemos que AgentBilink se ha convertido en un nodo económico que llega a millones de personas al nivel de la aldea. A través de esta red, la comunidad puede acceder al sistema financiero nacional de manera fácil, rápida y segura», dijo Dhanny.

Mientras tanto, este logro no puede separarse de la consistencia de BRI en la promoción de un enfoque bancario híbrido que integra redes digitales y físicas como una base estratégica, especialmente en medio de una onda de transformación digital cada vez más masiva en el sector de servicios financieros.

Por otro lado, este modelo de agencia también abre oportunidades de negocio para que la comunidad local se acerque servicios financieros a la comunidad circundante. Además, el potencial para el desarrollo de AgentBilinks sigue siendo muy grande, considerando que la circulación de efectivo y las preferencias de la comunidad en las transacciones basadas en efectivo (efectivo) aún domina en varias regiones.

Mientras tanto, a la larga, se cree que AgentsBilink no solo fortalece la inclusión financiera, sino también en una fuente de crecimiento sostenible para BRI. Además, para mantener la calidad del servicio, BRI también aseguró que los agentes Brilink continuaron sirviendo activamente a la comunidad en el campo, incluso en vacaciones, con varios servicios de transacciones diarias, como el pago de facturas de electricidad, agua, BPJ, compras de crédito, cuotas, brizzi, depósitos de préstamos, servicios de referencia para abrir una cuenta de ahorro básico (BSA) y aplicaciones de préstamos.

No solo eso, la red AgentBilink también continúa equipada con servicios adicionales que son relevantes para las necesidades de la comunidad, incluida la venta de micro seguros, eliminando el efectivo de remesas del extranjero, así como la compra de boletos de viaje como autobuses, transporte, trenes y ferry.

Al llevar a cabo el enfoque bancario universal, BRI está posicionando cada vez más a Agent Bilink como la cabeza de la transformación de los servicios financieros nacionales, especialmente en la región 3T (más importante, más externa y desfavorecida), así como un verdadero impulsor económico local.