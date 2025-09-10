Bri fortalece el papel de las cooperativas de la aldea/Kelurahan Merah Putih para convertirse en el motor de la economía del pueblo a través del acceso al acceso al acceso a

VIVA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK o Bri Como socio, el gobierno continúa acelerando el fortalecimiento de la cooperativa roja y blanca de la aldea/Kelurahan (KDKMP). El último, BRI participó en la «socialización de hacer propuestas comerciales y financiamiento de KDKMP». Esta actividad es un foro para aumentar la capacidad de la gerencia cooperativa para estar mejor preparado para acceder al financiamiento mientras gestiona las instituciones de manera profesional.

Leer también: Este UMKM de salud se desarrolló más rápidamente gracias al programa de empoderamiento de Bri «Brillian Young Entrepreneur»



El evento fue atendido directamente por el viceministro de Bumn Ri Kartiko Wirjoatmodjo, el subdirector de Bri Agus Noorsanto, el Director de Banca Comercial BRI Alexander Dippo Paris y el regente adjunto de Sidoarjo Mimik Idayana en el Sidoarjo Regency Hall, East Java, martes (9/9/2025). También estaban presentes en el evento la tenencia operativa de MD y entre Setyanto Hantoro y la Junta de Directores de varias SOES.

En sus comentarios, el viceministro de Bumn Kartiko Wirjoatmodjo explicó que esta actividad fue un paso importante para que las cooperativas de la aldea estuvieran más preparadas para administrar las empresas profesionalmente.

Él dijo que el gobierno a través de Bumn brindaría oportunidades de negocios cautivas a las cooperativas en el contexto de satisfacer las necesidades básicas de la comunidad a un precio razonable.

Leer también: El gobierno quiere crear millones de empleo, Seskab Teddy reveló su estrategia



«En el futuro, esperamos que las cooperativas puedan trabajar en los negocios de acuerdo con el potencial de sus respectivas regiones, como el molino de arroz, el ecoturismo, etc.», dijo.

Además, Kartiko también dijo que según la dirección del grupo de trabajo (Fuerza de Tarea), el desembolso de financiamiento está dirigido a realizarse a fines de septiembre o a más tardar a principios de octubre de 2025. Esta urgencia se está fortaleciendo porque el gobierno continúa alentando a KDKMP a convertirse en un avance en la financiación real y realista, con la manejo responsable y digital.

Leer también: La inversión SR023T3 y SR023T5 obtiene cupones de hasta 5.95% por año y en efectivo docenas de millones de rupias a través de BRIMO



«En los próximos seis meses al próximo año, el enfoque de la política se dirigirá allí. Por lo tanto, la comunidad de la aldea necesita garantizar que este programa comercial se realice mucho antes de ser enviado a bancos estatales», dijo Tiko.

Un apoyo similar fue transmitido por el vicepresidente del vicepresidente de BRI, Agus Noorsanto, que enfatizó el compromiso de la compañía en apoyar a los programas gubernamentales al facilitar la gestión de KDKMP y los jefes de las aldeas en Java Oriental a través de la capacitación en la preparación de propuestas comerciales al mecanismo para presentar el financiamiento al banco Himbara.

«Por supuesto, en el futuro continuaremos colaborando con varias partes, porque esta es una responsabilidad conjunta de las partes interesadas relacionadas para empoderar a la comunidad, incluso con las oficinas cooperativas en las regiones», dijo Agus Noorsanto.

Mientras tanto, el regente adjunto de Sidoarjo Mimik Idayana también expresó su optimismo de que las cooperativas pueden crecer de forma independiente y aumentar la competitividad de la comunidad.

«KDKMP será el conducir motor para la economía del pueblo con el apoyo de Bumn y Bri. Esperamos que esta actividad sea la puerta inicial para que las cooperativas fortalezcan las competencias y la competitividad en el futuro. Estamos seguros de que Sidoarjo se desarrollará rápidamente con su presencia con su presencia. Cooperativa de pueblo rojo y blanco«Esperaba.

Como se sabe, una forma del apoyo tangible de BRI para la sostenibilidad de KDKMP es a través de la presencia de AgentBrilinks, que ahora es una parte integral de las operaciones cooperativas. A través de la red AgentBilink, las cooperativas pueden servir varias transacciones de depósito y efectivo, pagos de facturas, recargas, cuotas, fácil y asequibles para los aldeanos.

La presencia de agentes de agentes no solo facilita el acceso a los servicios financieros que están más cercanos e inclusivos, sino que también fortalecen el papel de las cooperativas como un centro económico local. Observado, hasta la primera mitad de 2025, había 1,2 millones de agentes de Brilinks repartidos en más de 67 mil aldeas en Indonesia, incluida la región 3T (retrasado, liderazgo y más externo).

Mientras tanto, la cooperativa Red and White Village/Kelurahan (KDKMP) fue inaugurado directamente por el presidente indonesio Prabowo Subianto el 21 de julio de 2025 en la aldea de Benangangan, Klaten, Java Central. Se sabe que hasta 80,081 KDKMP se han formado simultáneamente y legalmente para operar legalmente en sus respectivas regiones.

Estas cooperativas utilizan activos de aldea o pueblo disponibles, incluidos los activos que no se han utilizado previamente, así como optimizando el potencial económico local. Por lo tanto, se espera que KDKMP pueda fortalecer el papel de las cooperativas como el centro de actividad económica de la comunidad de la aldea que es independiente, productiva y sostenible.