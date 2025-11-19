BRI facilita la sindicación de financiación por valor de 5,2 billones de IDR a PT. Sawit Sumbermas significa apoyar el progreso de la industria del aceite de palma

Jacarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) facilitar sindicación financiación por valor de 5,2 billones de IDR para PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS). En esta transacción, BRI actuó como organizador principal y colocador original obligatorio, así como como agente de financiación. Este paso confirma la capacidad de BRI para liderar el financiamiento a gran escala y su compromiso continuo para fortalecer el sector agroindustrial.

Director Principal Adjunto de BRI Agus Noorsanto

El subdirector principal de BRI, Agus Noorsanto, dijo que el sector agroindustrial tiene un papel importante en la estructura de la economía indonesia. El financiamiento de SSMS es parte de los esfuerzos de BRI para apoyar el crecimiento del sector real brindando soluciones financieras estructuradas y que respondan a las necesidades de los actores empresariales.

BRI ve a SSMS Group como una empresa con la capacidad, la tecnología y la visión que están en línea con la dirección de la transformación industrial global. Con esta base, SSMS Group tiene un gran potencial para emerger como líder en el escenario internacional. BRI espera que la asociación existente pueda proporcionar valor agregado a la economía y ayudar a fomentar el progreso industrial a nivel global.

«Como banco con la red más amplia, BRI está aquí para apoyar al sector agroindustrial. No solo facilitamos a las mipymes, sino que también apoyamos a grandes sectores como SSMS a través de la solución integrada BRI One Solutions. Este servicio incluye la gestión financiera de la empresa a través de Qlola, Trade Finance, hasta el apoyo financiero y la tutoría a nivel de agricultores de plasma (KUR)», dijo el subdirector principal de BRI, Agus Noorsanto, en Yakarta (18/11/2025).

Este paso de financiación también está en línea con los esfuerzos para hacer realidad los ideales de Asta del Gobierno, especialmente el quinto ideal que enfatiza la transformación y la industrialización para aumentar el valor agregado en el país. A través de este apoyo, BRI fortalece su papel de apoyo al desarrollo. industria del aceite de palma competitividad nacional y orientación a la sostenibilidad.

Hay varias instituciones financieras involucradas en esta financiación, entre ellas PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk, Indonesian Export Import Financing Institution, PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank KB Indonesia Tbk y PT Allo Bank Indonesia Tbk.