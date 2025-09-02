Bri está empoderado, este negocio de Pecel se ha trasladado al culinario favorito de Batu City

VIVA – Si está llegando a la ciudad de Batu, Java Oriental, Pecel Ndoweh es uno de los menús culinarios favoritos de la ciudad. Los visitantes pueden disfrutar del arroz con el delicioso salsa de maní, aquí hay varios platos que acompañan que estropean la lengua.

Dwi Rinawati (53), propietario de Pecel Ndoweh, afirmó obtener la experiencia de hacer especias de Pecel de su abuelo y abuela que también es dueño de un puesto en su ciudad natal en Madiun. La experiencia fue llevada deliberadamente a la ciudad de Batu al establecer un puesto de Pecel basado en el hogar que originalmente era superficial.

«Inicialmente, frente a aquí usando una mesa, la misma venta para capacitación en fútbol en el campo. Mi hijo está entrenando, también llevamos ventas en el automóvil», dijo Dwi Rinawati en su puesto, Pecel Ndoweh ubicado en Binangun Village, Kec. Bumiaji, Batu Malang City.

Ndoweh Pecel se sirve con una placa especial de bambú recubierta de hojas de plátano. El paquete de presentación para RP. 8 mil está equipado con Peyek, Pickles, Mendoan, Orek Tempeh y Srundeng. Pero los visitantes pueden solicitar guarniciones adicionales como tortilla, pollo y avispas nidos con la adición de precios.

«A muchas personas les gusta y son aceptadas por la gente aquí», dijo.

El negocio de la tienda de arroz Pecel fue pionero por Dwi Rinawati y su familia a principios de 2021, durante Pandemi Covid-19. En ese momento, su hijo y su hijo, que dependía del negocio del turismo, fueron despedidos y tuvieron que buscar otros caminos comerciales alternativos. El mundo del turismo es tranquilo y no se puede esperar como fuente de sustento para la familia. Mientras el esfuerzo continúa, además vive con dos hijos y dos nietos.

La situación hizo que Rinawati y su familia encontraron ideas para hacer puestos de pecel en la recepción de la casa con no mucho capital. El puesto sin una placa de identificación utiliza el voladizo de una casa cuidadosamente arreglada.

Con el tiempo, el pedido continúa llegando, se entrega un paquete de dos paquetes a las casas de los clientes, incluida las personas que se someten a la cuarentena. Al mismo tiempo, también fabrica salsa PECEL que se vende por separado y se le confía a varios puestos.

Érase una vez, la hija de Rinawati obtuvo información de un amigo que trabajaba en la Oficina de Comercio de Batu City (Disperindag) con respecto a la asistencia comercial. Su hijo también trató de solicitar un capital comercial y su nombre fue incluido en la lista de destinatarios de asistencia de Bri.

«La asistencia de Rp2.4 millones se realizó luego en forma de una máquina de molienda de especias PECEL, de acuerdo con su designación para apoyar a los negocios culinarios. Con la existencia de la máquina, la producción de salsa PECEL de Rinawati aumentó, para que pudiera satisfacer las necesidades de los puestos y la demanda desde afuera», agregó.

Rinawati reveló que la producción de salsa PECEL está aumentando junto con el aumento de las órdenes. Incluso envió sus productos a Kalimantan, Sulawesi y Bali. Además de obtener asistencia para equipos comerciales, también tiene acceso a la financiación empresarial Ultra Mikro (Umi) de Bri para desarrollar su negocio.

Rinawati admitió que sintió muchos beneficios del programa de préstamos BRI y hasta la fecha sigue siendo un cliente activo. Su negocio continuó creciendo hasta que pudo construir un puesto más permanente y ahora es uno de los lugares para comer recomendados por la gente de la ciudad de Batu.

En una ocasión separada, el director de Bri Micro, Akhmad Purwakajaya, reveló que la historia de Dwi Rinawati era un ejemplo concreto del compromiso de Bri de continuar apoyando a los ultra micro empresas a través de la asistencia y el empoderamiento comercial donde el empoderamiento no solo fue apoyado por la financiación, sino también llevando a cabo la asistencia empresarial y el empoderamiento.

«Esta historia comercial es un ejemplo de que el empoderamiento de BRI aparentemente no era suficiente para recibir un préstamo/crédito. Lo más importante, dos cosas, a saber, el crédito y el empoderamiento de continuar creciendo. Esperemos que sea una historia inspiradora que pueda ser imitado por otros actores comerciales», dijo.