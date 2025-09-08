BRI continúa fortaleciendo los ecosistemas de pagos digitales, los volúmenes de transacciones comerciales aumentan 27.2%intervalos translúcidos por RP105.5 billones

VIVA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK o Bri continúa fortaleciendo su papel en el ecosistema de pago digital a través del crecimiento significativo de las transacciones comerciales y PellizcoAcompañado de una variedad de las últimas innovaciones en Super Apps Brimo. Este paso está en línea con el compromiso de Bri para acelerar la transformación digital al tiempo que apoya la inclusión financiera nacional.

Leer también: Servicio constante Finanzas inclusivas, BRI obtuvo el premio Economía Verde por el empoderamiento de las MIPYME



En la primera mitad de 2025, BRI registró un rendimiento positivo en el segmento comercial. Valor de ventas (volumen de ventas) El comerciante alcanzó Rp105.5 billones, creció 27.2% año tras año (interanual) en comparación con el mismo período del año anterior. Este aumento también se refleja en las ventas promedio por comerciante que aumentó 62.5% interanual.

El Director de BRI Network & Retail Funding Aquarius Rudianto reveló que el crecimiento de las transacciones comerciales de BRI muestra la creciente confianza de los actores comerciales en los servicios digitales de BRI.

Leer también: La asistencia de BRI fomenta la expansión, este producto de pañales ecológico de MIPYMES de Surabaya está cada vez más demanda por el mercado



«Esto está en línea con la misión de Bri de empoderar a las MIPYME a través de un acceso financiero más fácil, seguro y más eficiente», dijo.

Además, las transacciones a través de QRIS BRI registradas crecieron significativamente por valor de transacción aumentaron en un 142.9% interanual en el primer semestre de 2025. El valor de transacción promedio por tienda aumentó 141.5% interanual, mientras que en términos de frecuencia, el número de transacciones QRIS también disparó 162.5% interanual.

Leer también: BRI asegura que las transacciones de los clientes se muestren con los servicios bancarios y digitales de fin de semana durante el largo wekend del Profeta del Profeta 2025



Para facilitar aún más la experiencia del cliente, BRI presenta la innovación principal de los QRI en BRIMO, el Crossborder QRIS, que permite a los clientes realizar transacciones cruzadas en Singapur (NETS QR), Malasia (Duitnow) y Japón (JPQR) solo escaneando el QR local.

Además, también hay una función QRIS con una fuente de fondos de tarjetas de crédito que proporciona flexibilidad para que los clientes elijan una tarjeta de crédito BRI como fuente de fondos de pago, especialmente para transacciones de gran valor.

BRI también simplifica la experiencia del usuario presentando todos los servicios basados ​​en QRIS, que van desde el pago QRIS, la transferencia de QRIS, hasta QRIS Tap, en un menú QRIS integrado para que las transacciones se vuelvan más rápidas, prácticas y eficientes.

«QRIS se ha convertido en uno de los principales instrumentos para la comunidad y los comerciantes en las transacciones digitales. El aumento en el uso de QRI en BRI no solo expande el acceso a los pagos no en efectivo, sino que también respalda la eficiencia económica general», agregó Aquarius.

En el futuro, BRI continúa, BRI se compromete a fortalecer su posición como banco con el ecosistema digital más grande de Indonesia. Este paso se realiza a través de la consistencia en el aumento de los comerciantes productivos, presentando innovaciones de pago basadas en QRI y otros servicios digitales, así como en expansión de la educación financiera digital en la comunidad.

«Con esta estrategia, BRI es optimista de que puede proporcionar un mayor valor agregado para los clientes, los actores comerciales y la economía nacional de manera sostenible», explicó.