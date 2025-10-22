BRI completa la distribución de fondos gubernamentales de 55 billones de IDR, que fluyen hacia sectores productivos y MIPYMES

Jacarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk o BRI ha completado la distribución de fondos de colocación gubernamental por valor de 55 billones de IDR el 16 de octubre de 2025. Los fondos procedentes del exceso de saldo presupuestario (SAL) se asignan para fomentar el crecimiento. economía a través de financiación a diversos segmentos productivos.

El director presidente de BRI, Hery Gunardi, dijo que los fondos se distribuyeron a varios segmentos financieros, donde el mayor financiamiento se canalizó al segmento micro, a saber, 28,08 billones de rupias, incluso a través del Crédito Empresarial Popular (KUR).

Por otro lado, la financiación al segmento empresarial alcanzó los 11,07 billones de rupias y estaba dirigida a apoyar el desarrollo de la industria nacional. Esta distribución fomenta el movimiento de la economía popular a nivel de base y al mismo tiempo fortalece la base del sector industrial estratégico como motor de la economía nacional.

También se canalizó financiación al segmento comercial por valor de 10,13 billones de IDR y al segmento de consumo por valor de 6,58 billones de IDR. En estos dos segmentos, BRI fomenta el fortalecimiento de la actividad económica comunitaria a través del apoyo financiero a actores empresariales de mediana escala. Esta asignación tiene como objetivo mantener el poder adquisitivo y garantizar que las ruedas de la economía sigan moviéndose en varios niveles.

«Expresamos nuestro agradecimiento por la confianza que el gobierno ha depositado en BRI al colocar estos fondos. El financiamiento se canaliza de manera selectiva y mesurada a sectores productivos que fomentan el crecimiento económico, incluso en apoyo de varios programas prioritarios del gobierno. Todo el proceso de distribución se lleva a cabo de manera ordenada. prudente para garantizar que la financiación tenga realmente un impacto óptimo», afirmó Hery Gunardi, en Yakarta, citado el miércoles 22 de octubre de 2025.

A título informativo, en septiembre de 2025, el gobierno, a través del Ministerio de Finanzas de Indonesia, colocó fondos por un total de 200 billones de IDR en 5 bancos estatales con el objetivo de aumentar la liquidez en el sistema bancario y fomentar el crecimiento económico nacional.

Mientras tanto, BRI, Mandiri y BNI recibieron cada uno 55 billones de IDR, mientras que BTN recibió 25 billones de IDR y BSI 10 billones de IDR.

«La BRI también se compromete a ampliar el acceso a la financiación de manera sostenible para fortalecer las bases de la economía nacional. De esta manera, la BRI seguirá fortaleciendo su papel estratégico en el apoyo al crecimiento económico nacional con las mipymes como principal fuerza impulsora», concluyó Hery Gunardi.