BRI asegura que las transacciones de los clientes se muestren con los servicios bancarios y digitales de fin de semana durante el largo wekend del Profeta del Profeta 2025

VIVA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK (Bri) Asegúrese de que todos los clientes aún puedan realizar transacciones de manera cómoda y sin problemas durante el cumpleaños del Profeta Muhammad, que cayó el viernes (5/9). La compañía presenta Banca de fin de semana En varias sucursales y optimizar los canales digitales a los que los clientes pueden acceder en cualquier momento.

Las disposiciones de las vacaciones de cumpleaños del Profeta están reguladas en una decreta conjunta del Ministro de Religión, el Ministro de Manpower, y el Ministro de Reforma Administrativa y Reforma Burocrática No. 933/2025, 1/2025 y 3/2025 de vacaciones nacionales y hojas conjuntas 2025.

Como una forma de compromiso de proporcionar conveniencia a los clientes, BRI abrió un servicio bancario de fin de semana en 68 oficinas de BRI durante septiembre de 2025. Esto se hizo para acomodar las necesidades de transacción directa del cliente. Mientras tanto, se puede acceder información completa sobre la ubicación de la oficina de BRI que sirve a la banca de fin de semana a través del sitio web oficial de BRI en https://bri.co.id/lokasi.

Con más detalle, los siguientes son los ajustes operativos de la sucursal de BRI durante las vacaciones de cumpleaños del Profeta 2025:

El director de operaciones, Bri Hakim Putratama, dijo que el cumpleaños del Profeta fue un momento que siempre fue celebrado por el pueblo indonesio como parte de las tradiciones religiosas y culturales del archipiélago. «En medio de esta celebración, Bri se compromete a garantizar que los servicios financieros permanezcan disponibles para que las personas puedan realizar transacciones cómodamente», dijo.

Además de los servicios bancarios de fin de semana, BRI también presenta la facilidad de acceso bancario a través de Brimo y varios canales digitales, redes de canales electrónicos y Agenbrilink que se extiende a áreas remotas del país, de modo que el servicio permanece disponible de manera eficiente cuando sea necesario.

Registrado hasta el segundo trimestre de 2025, BRI opera más de 700 mil unidades de canales electrónicos que incluyen 10,650 cajeros automáticos, 9,007 CRM y 682,370 comerciantes. Además, BRI también cuenta con el respaldo de una red de AgentBilinks que ahora contaba con más de 1,22 millones de agentes, repartidos en más de 67 mil aldeas en toda Indonesia para satisfacer varias necesidades de transacciones comunitarias.

«A través de estos agentes, las personas pueden llevar a cabo diversas transacciones, como depósitos y retiros de efectivo, transferencias interbancarias, pagos de facturas, recargas de billeteras digitales y brizzi, así como servicios adicionales, como cuentas de apertura, micro seguros, remites, para comprar boletos de viaje», dijo Hakim.

Los clientes también pueden disfrutar de la facilidad de los servicios de banca digital a través de Super App BRIMOque proporciona varias características, como Transfer, QRIS y Briva. Con BRIMO, la comunidad puede distribuir fácilmente Infaq y limosnas digitalmente a instituciones de gestión de fondos Zakat creíbles, incluidas Dompet Dhuafa, Baitul Maal Foundation (YBM) Brillian, Baznas, Zakat House, Yatim House y Laz Al-Azhar.

No solo eso, para apoyar las necesidades de los fines de semana largos de los clientes, Brimo también presenta una variedad de actividades a través de características de estilo de vida. Los clientes pueden comprar boletos de gira en el emocionante menú de actividades, pedir campos deportivos a través de alquiler de campo, comprar boletos de viaje de vuelo, Whoosh, Kai, autobuses y viajes, para disfrutar de una variedad de promociones atractivas a través de un cupón de vida.

Para respaldar la conveniencia del cliente digitalmente, el servicio asistente virtual «Sabrina» también está disponible en WhatsApp 0812 1214 017. Sabrina proporciona información de productos y promociones, además de servir saldo de saldo, mutaciones de cuentas, desactivación de débito, quejas, servicios bancarios de fin de semana y búsqueda de la ubicación de servicio BRI más cercana. Además, el contacto con BRI permanece activo las 24 horas hasta 1500017, los servicios gratuitos y el centro de ayuda para BRIMO.