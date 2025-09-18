BRI aprecia la colocación de RP55 billones, enfóquese en canalizar los programas de crédito y prioridad del gobierno de MSME

VIVA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK o Bri apreciar la confianza del gobierno en Colocación de fondos por valor de RP55 billones. Se espera que la colocación de estos fondos fortalezca la liquidez de BRI al tiempo que fomenta la aceleración de financiamiento para segmentos Umkm cuál es el foco del negocio de Bri y apoya Programa de prioridad del gobierno.

Anteriormente, el viernes (12/09), el gobierno a través del Ministerio de Finanzas de la República de Indonesia había colocado fondos con un total de RP200 billones a 5 bancos estatales con el objetivo de aumentar la liquidez en el sistema bancario y alentar el crecimiento económico. El BRI, Mandiri y BNI recibieron cada uno RP55 billones, mientras que BTN recibió RP25 billones y BSI fue de RP10 billones.

El presidente de BRI, Hery Gunardi, agradeció la política de financiación. Esta es una prueba clara del apoyo gubernamental para los bancos para mantener la estabilidad del sistema financiero. BRI se asegurará de que el financiamiento continúe fluyendo hacia el sector real, especialmente las MIPYME que son la columna vertebral de la economía indonesia, incluidos los programas de prioridad del gobierno. Además, Hery Gunardi afirmó que BRI canalizará el financiamiento en prudente aplicando una fuerte gestión de riesgos.

Como se sabe, en términos de distribución de crédito, Bri pudo crecer 6.0% interanual a Rp1,416.6 billones al final del segundo trimestre de 2025. Del crédito total distribuido, la distribución del crédito MSME se registró en RP 1.137.84 trillones o equivalentes a 80.32% de la cartera de Financiación Total de BRI.

Además, al alentar la economía de base Bri también continúa empoderando el micro segmento a través del Holding Ultra Micro (UMI) junto con el National Madani Pegadaian and Capital (PNM). Hold Umi ha tenido un impacto positivo al alentar la aceleración de la inclusión financiera nacional al llegar a 34.7 millones de deudores activos, así como atender micro depósitos de 126 millones de cuentas.

BRI también continuó realizando varios programas de empoderamiento que tocaron a la comunidad y a las MIPYME donde BRI había fomentado 4,625 aldeas Brilianas y desarrolló 41,217 grupos de negocios a través del programa de clúster de mi vida. Más de 12.9 millones de MIPYME también han utilizado la plataforma digital Linkumkm para expandir el mercado y acelerar el proceso de subir en clase.

BRI también apoya la implementación de varios programas de prioridad gubernamental que se dirigen directamente a la economía del pueblo. Durante el período de enero a agosto de 2025, BRI ha distribuido Kur de Rp114.28 billones a 2.5 millones de deudores de MIPYME, incluidos MIPYME que son proveedores en programas de alimentación nutritivos gratuitos en varias regiones. La distribución de Kur Bri es equivalente al 65.31% de la asignación total de Bri Kur en 2025 de RP175 billones.

Relacionado con el programa de 3 millones de la Cámara, a partir de agosto de 2025, BRI ha distribuido el Centro de Liquidez de Financiación de Vivienda (FLPP) a 103,807 comunidades de bajos ingresos (MBR) en toda Indonesia con un valor de distribución crediticia de RP14.21 billones. Más recientemente, BRI se compromete a apoyar el programa cooperativo Village/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

«Nuestro enfoque es canalizar el financiamiento del segmento MIPYME y los programas de prioridad gubernamental que tienen un impacto directo en la creación de empleo y la facturación económica. Con la red y las capacidades propiedad de BRI, somos optimistas de que podemos ampliar el acceso financiero a los rincones del país para fomentar el crecimiento económico nacional», concluyó Hery Gunardi.