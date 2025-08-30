BRI apoya el programa de vacas roja y blanca, fomenta el auto -subsidio de alimentos nacionales

VIVA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK o Bri Nuevamente confirma su compromiso de apoyar la auto -asumencia alimentaria nacional a través de la participación en el programa Vaca roja y blanca. El programa Red and White Cow es un programa de mejora genética diseñada para fortalecer la industria del ganado lechero indonesio con un enfoque en el sistema ganado del pueblo.

Leer también: La más grande, la cartera de finanzas sostenibles de BRI alcanza la IDR 807.8 billones de billones



El lanzamiento del programa Red and White Cow se celebró en la exposición Flora y Fauna o Flona 2025 en Banteng Field, Yakarta, el viernes (29/08). Presentes en el evento estuvieron el Ministro de Planificación Nacional del Desarrollo (PPN) y la Jefe de la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo de Indonesia (Bappenas) Rachmat Pambudy, el presidente de BRI, el presidente Hery Gunardi y el Director BRI Network & Retail, Aquarius Rudianto.

Leer también: Genjoth de la economía local, Pertamax Turbo Drag Fest 2025 se confirma no solo un evento de carrera



Para obtener información, aumentar las necesidades nacionales de la leche es un gran desafío para el gobierno para realizar la seguridad alimentaria. En 2023, las necesidades de leche alcanzaron 4.53 millones de toneladas, mientras que la nueva producción nacional fue de alrededor del 18.54% o 0.84 millones de toneladas. Las deficiencias se cumplieron a través de importaciones de 3,7 millones de toneladas. Para superar las necesidades de importación, el Ministerio de Planificación Nacional del Desarrollo (PPN)/Bappenas RI cooperó con PT Moosa Genetics Farmindo (Moosa Genetics) e IPB celebraron un programa de desarrollo de ganado lácteo superior llamado Merah Putih Cow.

El presidente del BRI, Hery Gunardi, reveló que el apoyo de Bri al programa de vacas roja y blanca estaba en línea con la misión de Bri de estar presente en la comunidad, especialmente para apoyar el sector alimentario y agronegocio.

Leer también: Intentando suerte en el segmento de MSME antes de cerrar el año



«Como un banco que se enfoca en empoderar segmentos UmkmBri ayudó a alentar el éxito del programa de vacas roja y blanca a través del financiamiento, la asistencia y el fortalecimiento de los ecosistemas. Creemos que este programa contribuirá enormemente a crear seguridad alimentaria, abrir trabajos y reducir las importaciones de ganado «, explicó.

El apoyo de BRI se manifiesta en forma de instalaciones de transacciones financieras, financiamiento de capital de trabajo e inversión para PT Moosa y sus socios comerciales. PT Moosa es una compañía de biotecnología que se centra en aumentar las vacas locales genéticas y las vacas lecheras a través de la tecnología de reproducción animal, así como la molecular moderna.

Con un fuerte compromiso con el segmento MSME y la red BRI extendida por todo el país, la compañía es optimista de que esta contribución real ayudará a fortalecer la base de la producción local de ganado y reducir las importaciones de leche.

«Esperamos que el programa de vaca roja y blanca no solo sea un símbolo de la auto -asfuicidad alimentaria, sino también una motocicleta que impulsa la economía de una gente en el campo. criadores Indonesia para crecer y ayudar a mover la economía populista «, concluyó Hery Gunardi.