BRI apoya el acuerdo KUR masivo para 800.000 deudores y el lanzamiento del programa de crédito para vivienda

Surabaya, EN VIVO – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk o BRI demostró una vez más su papel como motor de la economía de la comunidad a través del apoyo a la implementación del Acuerdo Masivo de Crédito Empresarial Popular (KUR) para 800.000 deudores y el lanzamiento del Programa de Crédito para la Vivienda (KPP) en Surabaya, Java Oriental (21/10/2025).

A este evento asistieron directamente el Ministro Coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, el Ministro de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de Indonesia, Maman Abdurrahman, el Ministro de Protección de los Trabajadores Migrantes de Indonesia, Mukhtarudin, el Viceministro de MIPYMES de Indonesia, Helvi Yuni Moraza, el Gobernador de Java Oriental, Khofifah Indar Parawansa, y el Director Principal de BRI Hery Gunardi. Además de llevar a cabo actividades a las que asistieron directamente empresarios de MIPYMES, a esta actividad también asistieron virtualmente deudores de KUR de 38 provincias de Indonesia.

Ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto.

En sus comentarios, el Ministro Coordinador de Asuntos Económicos de la República de Indonesia, Airlangga Hartarto, reveló que el gobierno está alentando a KUR a convertirse en un instrumento importante para el crecimiento de nuevos empresarios, la creación de empleos, la mejora del bienestar comunitario y el fomento del crecimiento económico. Este paso está en línea con la Tercera Aspiración de Asta, en este caso la creación de empleos de calidad y el desarrollo empresarial, que es uno de los programas emblemáticos del Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto.

«Este año el gobierno alentará y apuntará a que la distribución de KUR alcance los 300 billones de rupias y, por supuesto, la esperanza es que las empresas productivas normalmente empleen de 3 a 5 trabajadores. Por supuesto, esto aumentará el número de trabajadores que trabajan en el sector empresarial», dijo.

Como el mayor banco desembolsador de KUR en Indonesia, a finales de septiembre de 2025, BRI había distribuido KUR por un valor de 130,2 billones de IDR a 2,84 millones de deudores, o el equivalente al 74,40% de la asignación total de KUR de BRI para 2025 de 175 billones de IDR. La distribución de BRI KUR está dominada por el sector de producción, que incluye agricultura, pesca, comercio, industria procesadora y otros servicios, con una porción del 64,31% de la distribución total. El sector agrícola es el principal contribuyente financiación alcanzando IDR 58,37 billones o el equivalente al 44,83% del total de KUR distribuido por BRI. Esto refleja el compromiso de la BRI de fortalecer el sector real y mantener la seguridad alimentaria nacional.

Director Presidente de la BRI, Hery Gunardi

El director presidente de la BRI, Hery Gunardi, que estuvo presente directamente en el evento, expresó su agradecimiento por la implementación. Contrato masivo KUR y lanzamiento del KPP. Hery cree que este paso está en línea con el compromiso de la BRI de ampliar el acceso a la financiación para mover las ruedas de la economía popular.