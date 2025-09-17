BRI amplió el acceso al crédito MSME con la colocación de fondos gubernamentales de RP. 55 billones

Yakarta, Viva – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK (Bri) reveló que expandiría el acceso al financiamiento Umkm Con la colocación de fondos gubernamentales de RP55 billones.

Secretario corporativo Bri Dhanny declaró que enfatizó que se hizo al permanecer comprometido a priorizar el principio de precaución (banca prudencial). Y buen gobierno (buen gobierno corporativo) En la gestión de estos fondos.

«BRI ha recibido la colocación de fondos gubernamentales que ascienden a RP55 billones y se han acogido positivamente para la colocación de fondos gubernamentales que fortalecerán la liquidez del banco en la canalización créditoEspecialmente en el segmento de MIPYME «, dijo Dhanny en su declaración en Yakarta, citado el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Dhanny espera que el paso productivo de expansión de crédito para las MIPYME pueda crear un efecto multiplicador (efecto multiplicador) Positivo para el crecimiento económico nacional.

Anteriormente, el ministro de Finanzas Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, distribuyó fondos gubernamentales de RP200 billones a través del banco Indonesia a cinco miembros de la Asociación Bancaria Estatal (Himbara) el viernes (12/9).

La distribución está regulada en el decreto del Ministro de Finanzas (KMK) número 276 de 2025, lo cual es válido desde el 12 de septiembre de 2025.

Del total de RP200 billones, BRI, BNI y Bank Mandiri recibieron una asignación de RP55 billones, mientras que BTN era RP. 25 billones, y BSI fue RP10 billones.

Cada banco debe informar el uso de fondos mensuales al Ministro de Finanzas a través de la Dirección General de Tesoro.