BRI amplía el acceso al crédito del programa de vivienda y acelera 3 millones de viviendas que respaldan el programa Asta Cita

Jacarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) enfatizó su compromiso de apoyar la Asta Cita del Gobierno, especialmente a través de la distribución del Crédito del Programa Alojamiento (PKP). Este programa es una parte importante del éxito de la meta de 3 millones de viviendas que se ha fijado como uno de los Proyectos Estratégicos Nacionales (PSN).

Este compromiso se materializó en la actividad de Socialización de Crédito del Programa de Vivienda con el tema «Cooperación mutua en la construcción de viviendas para el pueblo» que se llevó a cabo en el Centro Internacional de Convenciones Regale, Medan, el jueves 9 de octubre de 2025. A este evento asistieron el Ministro de Vivienda y Áreas de Asentamiento de Indonesia, Maruarar Sirait, el Ministro del Interior de Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, el Gobernador de Sumatra del Norte, Muhammad Bobby Afif Nasution, y Hery Gunardi, director ejecutivo del Grupo BRI.

En su discurso, el director presidente de la BRI, Hery Gunardi, explicó que el sector inmobiliario tiene un amplio impacto económico.

«Este programa de vivienda subsidiada brinda muchos beneficios a la comunidad, haciendo que muchas familias sean prósperas e impulsando la economía. A través del Crédito del Programa de Vivienda (KPP) y KPR FLPP«BRI se compromete a ampliar el acceso a una financiación adecuada y asequible, además de ser parte del gran esfuerzo para lograr una Indonesia Dorada 2045», dijo, citado el jueves 26 de octubre de 2025.

Mientras tanto, el Ministro de Vivienda y Zonas de Asentamiento de Indonesia, Maruarar Sirait, expresó su agradecimiento por la sinergia que ha existido entre el Gobierno, la Banca y la comunidad para acelerar la provisión de vivienda para la gente.

«Veo que BRI está listo para apoyar plenamente la implementación del programa de vivienda pública. Los empleados de BRI pueden responder directamente varias preguntas y necesidades de la comunidad, especialmente aquellos involucrados en MIPYMES. «Esto demuestra que la BRI está aquí no sólo para distribuir financiación, sino también para ser un verdadero socio de la comunidad en el terreno», afirmó.

La distribución del KPR subsidiado está dominada por el FLPP

Este programa ha demostrado brindar grandes beneficios y ha recibido una respuesta positiva de la comunidad. «En el futuro esperamos que esta sinergia se siga fortaleciendo para que cada vez más familias de bajos ingresos tengan una vivienda digna y asequible», afirmó Maruarar.

Por otra parte, el Ministro del Interior de Indonesia, Tito Karnavian, que también estuvo presente en la actividad, evaluó que el sector inmobiliario tiene un gran impacto en el crecimiento económico nacional. «El Programa Tres Millones de Casas contribuye alrededor del dos por ciento al crecimiento económico nacional. Además de fortalecer el sector inmobiliario, este programa también absorbe trabajadores de diversos sectores», explicó Tito.