BRI adoptó oficialmente a Dhanny como secretaria corporativa

VIVA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK o Bri Designado oficialmente a Dhanny como Secretario corporativo (Corsec) A partir del lunes (1/9/2025). Dhanny reemplazó a Agustya Hendy Bernadi, quien anteriormente sirvió el cargo.

Como una figura que tiene un historial largo en la industria bancaria, el viaje profesional de Dhanny en BRI ha pasado por varios puestos estratégicos, tanto en líneas comerciales minoristas como corporativas.

Dhanny ha mostrado liderazgo en varios campos, incluido el desarrollo de negocios, las operaciones, la gestión de riesgos y el cumplimiento, tanto en el sector financiero de Singapur como de Indonesia. Donde, su carrera comenzó como gerente de relaciones en la oficina central de BRI (AGRI Business) en 2010-2012, continuó como gerente de marketing en Bri Branch Cut Mutia (2012-2014).

El hombre nacido en Padang ganó un título económico de economía de la Universidad de Andalas y también tuvo la oportunidad de participar en el Programa de Becas de Postgrado BRI con el título de Master of Business Administration (MBA) de la Universidad de Birmingham Inglaterra en 2016-2018. Al regresar a su tierra natal, se creía que tenía un mandato como una solución sindicada en la cabeza del departamento en la oficina central de BRI (2019-2021),

Su carrera continuó subiendo, cuando fue colocado en el segmento de negocios corporativos como jefe de departamento de negocios/gerente general adjunto de la sucursal de Bri Singapur para liderar el desarrollo de carteras bancarias corporativas, incluidas las finanzas comerciales y el Tesoro.

Luego, desde 2024, la experiencia global de Dhanny fue perfeccionada cuando se confiaba en que servía como gerente general de la sucursal de Bri Singapur. Como líder de la sucursal de Bri Singapur, Dhanny administra las operaciones generales de la sucursal, así como responsable del desarrollo de negocios en la región del sudeste asiático, el Medio Oriente, a la sub-subdivisión india.

La sólida experiencia académica y profesional, que lo confía como secretario corporativo de Bri, con la tarea principal como portavoz de la compañía para administrar la función del Secretario Corporativo de acuerdo con las disposiciones aplicables que están en línea con el rendimiento de BRI y los objetivos de imagen corporativa como visión, misión y estrategias establecidas por la compañía.

Mientras tanto, los deberes y responsabilidades del Secretario Corporativo de BRI de acuerdo con las disposiciones de la Regulación de la Autoridad de Servicios Financieros No. 35/Pojk.04/2014 sobre el Secretario Corporativo de Emisionistas o Empresas Públicas.