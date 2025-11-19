Breve mensaje de Alexander Sabar a Cloudflare: Tienes 14 días

Jacarta – Director General del Ministerio de Comunicación y Digital (Kemkomdigi) Alejandro Sabar pregunte al proveedor de servicios de infraestructura de Internet Llamarada de nube cooperar con el gobierno en los esfuerzos por erradicar el sitio juegos de azar en línea (judol).

Señaló que la mayoría de los sitios de juegos de azar en línea (judol) que manejan utilizan la infraestructura de Cloudflare.

«Cloudflare debería poder trabajar juntos. (Debería) no aceptar todas las solicitudes de servicios de red de entrega de contenido. Si es perjudicial para Indonesia, entonces no lo acepte. Esto es en el contexto de la moderación, debería filtrarse», dijo en Yakarta, el miércoles 19 de noviembre de 2025.

Según 10.000 datos de muestreo de sitios de juegos de apuestas en línea manejados en el período del 1 al 2 de noviembre de 2025, más del 76 por ciento de ellos utilizaron los servicios de Cloudflare, incluso para enmascarar direcciones IP y acelerar los cambios de dominio para evitar el bloqueo de contenido.

Alexander Sabar también destacó que Cloudflare figura como uno de los 25 proveedores de sistemas electrónicos (PSE) que no han sido registrados en el Ministerio de Comunicaciones y Tecnología según lo regulado en el Reglamento número 5 del Ministro de Comunicaciones y Tecnología de la Información de 2020 sobre operadores privados de sistemas electrónicos (PM Kominfo 5/2020).

La plataforma dispuso de hasta 14 días hábiles para cumplir con sus obligaciones. Si el PSE no cumple con sus obligaciones, Kemkomdigi impondrá sanciones administrativas, incluida la terminación del acceso al servicio, según lo regulado en el artículo 7 PM Kominfo 5/2020.

Dada la gran cantidad de sitios web que utilizan el servicio, Alexander les hizo un llamamiento para que utilicen proveedores de servicios de Internet alternativos en caso de que el gobierno cierre el acceso a Cloudflare.

«Al dar una advertencia como esta, al menos quienes usan Cloudflare tienen que buscar otras alternativas», afirmó.

Alexander Sabar enfatizó que el espacio de colaboración siempre está abierto para plataformas globales siempre y cuando demuestren buena fe en cuanto al cumplimiento y protección de la comunidad digital.

«Estamos abiertos y siempre dispuestos a cooperar, pero el cumplimiento de las normas y leyes sigue siendo una línea roja. Mantener el espacio digital de Indonesia limpio y seguro es una responsabilidad compartida», subrayó.