Brett Gelman y Jessica Madsen se unen a la serie Siegfried & Roy en Apple TV+

Ambos Jessica Madsen y Brett Gelman han sido elegidos en el próximo AppleTV+ serie «Cosas salvajes» Variedad ha aprendido exclusivamente.

La serie de ocho episodios está basada en el podcast original de Apple, “Wild Things: Siegfried & Roy”, y cuenta la historia de los legendarios magos de Las Vegas. Madsen y Gelman se unen Los protagonistas previamente anunciados son Jude Law y Andrew Garfield. así como también el miembro del reparto Justin Theroux.

El lema oficial del programa afirma que «cuenta la alocada relación de dos de los mejores showman-magos de la historia que, junto con sus tigres blancos, tienen la tarea de convertir la Ciudad del Pecado en un destino familiar. El dúo lleva el concepto de ilusión versus realidad al extremo, personal y profesionalmente, hasta que la tragedia replantea y abre un misterio que rodea su último fatídico espectáculo en Las Vegas».

Gelman interpretará a Bernie Yuman, el antiguo manager de Siegfried y Roy, mientras que Madsen interpretará a Lynette Chappell. Chappell fue un viejo amigo y colaborador en el escenario del dúo, apareciendo en su acto como la «Reina Malvada».

Gelman regresará como Murray Bauman en la quinta y última temporada de la exitosa serie de Netflix “Stranger Things”, que debutará en tres partes a partir del 26 de noviembre. Gelman también es conocido por su papel en la exitosa serie de Amazon “Fleabag”, que aparece en ambas temporadas. Sus otros papeles incluyen programas como «Mr. Mercedes», «Love» y la serie de Apple «Lady in the Lake», así como películas como «The Other Guys», «Boy Kills World» y «The Disaster Artist».

Está representado por MGMT 360 y CAA.

Madsen es mejor conocida por interpretar a Cressida Cowper en el exitoso drama regencia de Netflix «Bridgerton», mientras que también ha aparecido en programas como «Mr Selfridge» y «Babylon». En el cine, es conocida por su trabajo en “Rambo: Last Blood” y “Leatherface”. A continuación, aparecerá en el drama vikingo “Bloodaxe” en Amazon Prime Video.

Está representada por Ethos Entertainment y United Agents.

John Hoffman desarrolló “Wild Things” para televisión y se desempeñará como productor ejecutivo, showrunner y director. Tanto Law como Garfield serán productores ejecutivos además de protagonizar. Matt Shakman será el productor ejecutivo y dirigirá el primer episodio. Brian Grazer será el productor ejecutivo de Imagine Entertainment, junto con los productores ejecutivos Tony Leondis y Kathy Ciric. Will Malnati, quien concibió “Wild Things: Siegfried & Roy”, será el productor ejecutivo del proyecto junto a Steven Leckart, quien escribió, narró y fue productor ejecutivo del podcast para At Will Media.